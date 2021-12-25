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Переможцем другого сезону Маски та улюбленцем DZIDZIO виявився MELOVIN

Інна Петрова Інна Петрова Редактор Зірки Сьогодні
25 грудня, 23:27
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У суботу, 25 грудня, на телеканалі "Україна" показали фінальний випуск головного шоу-детектива країни
Переможницею другого сезону "Маски" стала Жирафа
Переможницею другого сезону "Маски" стала Жирафа / Фото: телеканал "Україна"

В фінал десятого випуску гіпершоу "Маска" пройшли Жирафа та Скандал, та за підсумками глядацького голосування, переможницею цього неймовірного сезону стала Жирафа.

З найпершої появи на сцені "Маски" вона зачарувала DZIDZIO, який кликав Жирафу заміж, цілував її та дарував їй квіти.

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Яким же був подив зіркового детектива, коли Жирафа зняла маску і всі дізналися, що це співак MELOVIN! Дивіться на шокованих NK, Дзідзьо, Полякову та радісного Андрія Данилка, який знав, що Жирафа – хлопчик:

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Андрій Данилко раніше казав, що йому не вдається розпізнати зірок у неймовірних масках, проте він вгадав, хто був у костюмі Мухомора та здогадався, що Жирафа – не жінка, а хлопець.

MELOVIN став переможцем шоу "Маска" 2 сезон
MELOVIN став переможцем шоу "Маска" 2 сезон / Фото: телеканал "Україна"

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Детективи шоу "Маска" поспішили на сцену до Меловіна, щоб привітати його із перемогою, а співак подякував за можливість взяти участь у найзагадковішому проекті країни.

Нагадаємо, що 31 грудня о 20:00 на телеканалі "Україна" вийде масштабне святкове шоу "Новорічна Маска". Порадують глядачів своїми виступами улюблені зірки та казкові персонажі, серед яких буде Сніжна Королева.

Інна Петрова
Інна Петрова Редактор Зірки Сьогодні Більше статей автора
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