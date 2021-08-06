Що подивитися в серпні? Ось 5 нових серіалів, які всі чекають

Літній сезон прем'єр в самому розпалі. Продовжуємо тримати вас в курсі нових серіалів, які виходять цього місяця

Нові серіали, які виходять в серпні 2021 року / Фото: Apple, filmdaily.co, hulu.com

У серпні виходить так багато хороших серіалів, що у багатьох навіть часу не вистачить їх відразу подивитися. Але ми зібрали найцікавіші і гідні вашої уваги, і впевнені, що ви точно захочете їх подивитися.

Поки серіаломани насолоджуються новинками, в США проходять зйомки продовження фільму "Секс у великому місті", ке вже скоро вийде на екрани.

"Містер Корман" 7 серпня

Історія шкільного вчителя Джоша Кормана, який міг би стати рок-зіркою. Але він в якийсь момент життя прийняв інше рішення і вибрав професію вчителя. Містер Корман любить свою справу, вміє знайти контакт з учнями, але панічні атаки і не реалізована свого часу мрія стати музикантом змушують його постійно переживати сильну тривогу. Чи зможе Джош викинути страхи зі своєї голови і змінити своє життя?

"Пси резервації", 9 серпня

Комедійний серіал був написаний і спродюсований режисером "Кролика Джоджо" Тайка Вайтіті разом зі Стерліном Харджом. Судячи з усього, шоу отримало свою назву від дебютного повнометражного фільму Квентіна Тарантіно, з яким простежується певна схожість.

За сюжетом, четверо американських підлітків намагаються вибратися з Оклахомської глушини до сонячної Каліфорнії. Для досягнення цілей всі методи хороші і діти не зупиняються ні перед чим. Дотримання законів не їхній профіль, але і їхнє демонстративне порушення теж. До того ж – у них загострене почуття справедливості, що часто штовхає їх на досить необдумані вчинки. Вони воюють з бандитами, часто ризикуючи собою і мало замислюючись про наслідки. Спіймати їх поки не вдається, але вони вже під пильним оком місцевого шерифа...

"Дев'ять зовсім незнайомих людей"/Nine Perfect Strangers (18 серпня)

В основі сюжету серіалу лежить книга Ліани Моріарті "Дев'ять ідеальних незнайомців", яка відома як автор "Великий маленької брехні". Одна і головних ролей в обох проєктах дісталася Ніколь Кідман.

Десятиденний ретрит за програмою загадкової російської жінки Маші (Ніколь Кідман) на курорті присвячений програмі перетворення тіла і розуму. Зібралися дев'ять осіб. Мета у всіх різна: хтось – відкоригувати здоров'я, хтось просто – відпочити... Серед них – письменниця Френсіс, якій нарівні з усіма доведеться вчитися виживати в цьому на перший погляд райському куточку. Детальніше про серіал дізнайтеся тут.

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"Кафедра", 20 серпня

Трагікомічна історія від Netflix за сценарієм актриси Аманди Піт про жінку-професора одного з американських вишів. За сюжетом, головна героїня стала першою в історії жінкою-завідувачем кафедри англійської мови. Героїня має впоратися з покладеними на неї обов'язками і навести порядок в роботі кафедри, яка переживає не найкращі часи. Пікантності додадуть закулісні інтриги і її азіатське походження... Легко не буде, але весело – безумовно.

Головну роль в серіалі зіграла Сандра О ("Вбиваючи Єву", "Як стати принцесою", "Анатомія пристрасті").

"Вбивства в одній будівлі" (31 серпня)

Невипадкова випадковість, або одного разу три незнайомці опиняються втягнутими в злочин. Опинившись в досить пікантній ситуації, головні герої самі не проти дізнатися друг про одного побільше інформації. Адже їм належить розібратися з убивством, скоєним в будинку, де вони виявилися замкненими, і надовго. Кожен з них має свою думку стосовно розслідування, і тепер їм належить зайнятися пошуками доказів і з'ясуванням, хто ж все таки їх викрав і скоїв убивство. У серіалі, який обіцяє стати хітом, знялися Селена Гомез, Стів Мартін і Мартін Шорт в головних ролях.

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