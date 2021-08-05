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Як Гросу ділить побутові обов'язки з коханим Полянським

Ганна Ковпак Ганна Ковпак Редакторка
5 серпня, 14:40
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Зіркова журі талант-шоу "Співають всі!", прем'єра якого відбудеться 21 серпня, зізналася, як часто її можна застати за домашніми справами і яким чином вони з коханим ділять побутові обов'язки
GROSU розповіла про спільний побут з Романом Полянським
GROSU розповіла про спільний побут з Романом Полянським / Фото: instagram.com/alina_grosu

На зйомках шоу "Співають всі!" співачка Аліна Гросу, яка нещодавно поплавала з дельфінами в Одесі, розповіла, чи знаходить вона місце в своєму графіку для заняття кулінарією і чим балує близьких:

Звичайно, намагаюся встигнути все! І вдома я обов'язково готую для себе і Роми. Це може бути все, що завгодно: лазанья, пасти, солянки, борщі, зрази, киші.

Крім того, артистка розповіла, що вони з її коханим Романом Полянським домашні обов'язки не поділяють, віддаючи перевагу спільній роботі. Так і в професійному плані.

Співачка і актриса GROSU
Співачка і актриса GROSU / Фото: прес-служба телеканалу "Україна"

Аліна Гроссу також похвалила роботу Романа:

Рома переїхав за мною в Україну і вже працює не тільки як актор, але і як режисер. Він встиг тут відзняти серіал, причому хороший, якісний, з шикарною командою.

Як повідомлялося раніше, розважальний проєкт за британським форматом All Together Now вперше вийшов на телеканалі BBC в 2018 році і за короткий час здобув популярність серед глядачів таких країн світу, як:

  • Італія,
  • Франція,
  • Австралія,
  • Нідерланди,
  • Бразилія,
  • Данія,
  • Польща та інші.

Україна стала 18 країною, в якій буде виходити це музичне шоу. Переможець нового проекту каналу "Україна" отримає грошовий приз у розмірі півмільйона гривень. Ведучим вокального шоу "Співають всі" став Володимир Остапчук.

Аліна Гросу розповіла про розлучення, зради колишнього і нового кохання – дивіться відео:

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Ганна Ковпак
Ганна Ковпак Редакторка

Має 5-річний досвід роботи у написанні текстів lifestyle-тематики. Зараз зосередила свою увагу на психології та здоровому способі життя. Співпрацювала з інтернет-виданнями "Подробиці", "Вєсті". Любитель книг, красивих суконь та червоної помади.

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