Щоб не втратити кохану? Принц Гаррі продовжує курс психотерапії

Меган Маркл мотивує чоловіка працювати над собою – принц відвідує психотерапевта / Фото: Getty Images

Ні для кого не секрет, що Меган Маркл дуже впливає на принца Гаррі. Королівські експерти згадують, як перед весіллям вона посадила свого нареченого на сувору дієту, завдяки чому той схуд на 3 кг. Крім здоров'я фізичного, герцогиня також допомагає чоловікові вдосконалюватись ментально.

Нещодавно принц Гаррі, раніше вступав за Україну, поспілкувався із співзасновником LinkedIn Рідом Хоффманом у рамках підкасту Masters of Scale. Вони говорили про психічне здоров'я. Зокрема герцог Сассекський зазначив, що відвідує психолога і вже помітив велику різницю у британському та американському підходах до терапії.

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Меган Маркл та принц Гаррі / Фото: Getty Images

Рід, ти абсолютно правий щодо культурних відмінностей, вони величезні. Тут, у Каліфорнії ви кажете, наприклад: "Я попрошу свого психотерапевта подзвонити вашому". У той же час у Великобританії це звучить так: "Який психотерапевт? Чий психотерапевт? У мене немає психотерапевта. Я ніколи не розмовляв із психотерапевтом".

Так принц розповів про свою найбільшу дитячу травму.

Дев'яносто дев'ять відсотків людей планети Земля страждають від тієї чи іншої форми втрати, травми чи горя. Неважливо, скільки вам років, але більшість із нас переживали багато з цього в юні роки, тому ми забули про це. Але тіло не забуває, тіло тримає,

- каже Гаррі.

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Його мати Діана трагічно загинула в автокатастрофі в Парижі 31 серпня 1997 року. На той момент принцові Гаррі було лише 13 років.

Принц Гаррі готовий на все заради дружини / Фото: Getty Images

За словами принца, він не раз був готовий зірватися в терапії, але зараз має великий стимул впоратися з усіма своїми проблемами: це дружина Меган Маркл та двоє їхніх дітей. Ще рік тому він в інтерв'ю Опре говорив, що дружина підтримує герцога у його прагненні стабілізувати свій емоційний стан та регулярно відвідувати терапевтичні сеанси. І саме бажання не втратити Меган і спонукало його не припиняти консультації. Принц був упевнений, що якщо не "вилікуватиметься і не виправиться, то втратить цю жінку".

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Нагадаємо, нещодавно принца Гаррі публічно образив отець Меган.