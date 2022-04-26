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"Я думаю, що він ідіот": батько Меган Маркл публічно образив принца Гаррі

Ірина Майстренко Ірина Майстренко Редактор Зірки Сьогодні
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26 квітня, 15:36
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Томас Маркл дав нове скандальне інтерв'ю, яке вже розбирають на цитати. Виявляється, батько герцогині має намір побувати на ювілеї королеви
Томас Маркл вкотре розкритикував родину доньки
Томас Маркл вкотре розкритикував родину доньки / Фото: Getty Images, скриншот

Нагадаємо, у рамках туру герцогів Сассекських Нідерландами вдалося дізнатися, що королева запросила пару на офіційні заходи у рамках її платинового ювілею. Поки що невідомо, чи приїдуть Меган і Гаррі, але, виявляється, батько герцогині має намір бути присутнім!

Томас Маркл дав інтерв'ю GB News, в якому заявив, що у червні поїде до Лондона, щоб вшанувати королеву, а також зустрітися з принцом Чарльзом, який вів його дочку Меган до вівтаря. Це буде перша зустріч чоловіка з королівською родиною Великої Британії.

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Я думаю, зараз у нас з Чарльзом досить багато спільного. На нас обох значною мірою вплинули діти. Мені було б приємно поговорити з ним, але тільки якщо це можливо,

- сказав батько Меган.

Вже вкотре Томас Маркл розкритикував дочку, а тепер і зовсім прикро висловився про зятя. Зокрема через те, що він не хоче приїхати до Єлизавети II.

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Я гадаю, що це смішно. Він знає, що буде там у безпеці. Тому я не розумію, що він каже, і я дедалі менше поважаю його. Я гадаю, що він ідіот. До того ж він як дитина — слідує за моєю дочкою. Я не можу назвати його чоловіком. Ви можете сказати мені, що він був у армії, але я не можу в це повірити. Я думаю, що він слабкий і завжди ним буде,

- заявив Томас.

Меган Маркл та принц Гаррі
Меган Маркл та принц Гаррі / Фото: Getty Images

Тепер усім цікаво, чи піде якась реакція від Меган і Гаррі, адже батько герцогині переходить межі пристойності. Знаючи славу пари, вони можуть навіть подати на нього до суду. Але якщо так станеться, ми вам обов'язково розповімо про це.

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Також зараз обговорюють скандальні подробиці нової книги про королівську родину Великої Британії.

Ірина Майстренко
Ірина Майстренко Редактор Зірки Сьогодні

Закінчила факультет німецької мови Київського національного лінгвістичного університету. У журналістиці з 2015 року, а з текстами у різних тематиках працюю понад 12 років. Цікавлюся музикою, кіно, модою, кулінарією, соцмережами та, звичайно, життям та творчими проявами знаменитостей. Працювала випусковим редактором та редактором стрічки новин у виданні HOCHU.ua. До команди "Сьогодні" приєдналася у січні 2022 року.

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Я віддала б своє життя без сумнівів в обмін на тих, хто залишився в Маріуполі.

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