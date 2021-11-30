Cобчак показала архівний виступ Градського та Доліної: "Це ж абсолютно світовий рівень"

Ксенія Собчак показала відео з виступу Лариси Доліної та Олександра Градського / Фото: instagram.com/xenia_sobchak, Скріншот з YouTube

Зірки продовжують згадувати Олександра Градського, який помер цієї неділі. Багато хто відзначає його внесок у музику. Ксенія Собчак вирішила не писати зворушливих промов чи згадувати знайомство з Градським.

Телеведуча опублікувала кадри концерту "Шлягери минулого століття" 1997 року з Ларисою Доліною та Олександром Градським.

Реклама

Послухайте, які голоси. Неймовірний концерт і фантастично талановиті Доліна та Градський (яка втрата для всієї країни). І як же гірко, що ми зараз йдемо зовсім в іншому напрямку , а Доліну більшість знає як виконавицю "Погода в доме"… Адже вона багаторазовий лауреат національних музичних премій, я вже не говорю про її джазові виступи і ось такі концерти- це ж абсолютно світовий рівень, – написала телеведуча.

Нагадаємо, Олександр Градський був госпіталізований з інсультом і перебував у реанімації. Композитор пішов із життя у віці 72 років. Його похорон пройде 1 грудня на Ваганьківському кладовищі.

Дізнайтесь інші новини:

Реклама