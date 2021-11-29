Зірки
Меню
google news Ми в Google News
Змінити мову на: RU logo
😷 Штам Омікрон Маско, хто ти? Маско, хто ти? 🔱 Бурба – герой чи зрадник? 🎄 Новий рік 2022

Бьюті-вибір зірок

Лохан сказала "так"

П'яний Білан

Поклик пекла. Відгуки

Шоу "Маска". Сезон 2

Інтерв'ю Калуша
СЬОГОДНІ Зірки Зарубіжні

Олександр Градський за місяць до смерті одружився зі своєю обраницею

Марина Григоренко Марина Григоренко Редакторка проєкту "Зірки"
29 листопада, 21:29
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Композитор Олександр Градський багато років був противником шлюбу, але все-таки вирішив узаконити стосунки зі своєю супутницею
Олександр Градський одружився за місяць до смерті
Олександр Градський одружився за місяць до смерті / Фото: Инстаграм

За місяць до смерті Градський, спогадами про якого поділилося багато зірок, одружився з моделлю та актрисою Мариною Коташенко, з якою прожив у цивільному шлюбі останні 17 років. За цей час у пари народилося двоє синів – у 2014 році, названий на честь батька Олександр, та у 2018 – Іван.

Відомо, що композитор довго не хотів офіційно оформлювати відносини з коханою. Градський вважав, що це лише формальність, без якої він і так забезпечував своїх рідних усім необхідним.

Реклама

Можливо, таке рішення було ухвалено Олександром після попередніх невдалих шлюбів – він був одружений уже двічі. Про це повідомило джерело, наближене до його родини.

Олександр Градський довгий час був противником офіційного шлюбу
Олександр Градський довгий час був противником офіційного шлюбу / Фото: YouTube

Але восени, після погіршення самопочуття, виконавець переглянув свої переконання та зробив обраниці пропозицію руки та серця.

Реклама

Марина Коташенко, яка молодша за нього на 35 років, за законом тепер може отримати частину майна покійного чоловіка.

28 листопада відомий музикант пішов із життя. Причиною смерті Градського став інфаркт мозку. Крім цього, у вересні ЗМІ писали, що композитор перехворів на коронавірус, і це призвело до погіршення його здоров'я, він також скаржився на болі в ногах і мало рухався. Сам Олександр Борисович до останнього заперечував ці чутки.

Читайте також:

Реклама

Марина Григоренко
Марина Григоренко Редакторка проєкту "Зірки"

Професія журналіста була цікава ще зі школи, тому закінчила Національний авіаційний університет з цієї ж спеціальності. Продовжую навчання журналістиці на магістратурі у КНУ ім. Т.Г. Шевченка. Під час навчання встигла попрацювати як стажист на Новому каналі та на «UA:Перший».

Більше статей автора
Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Life Сьогоднi в telegram-каналi Пiдпишись на RSS-канал Life Сьогоднi на Google News

Далі по темі

Все про зірок
Показати більше
Реклама
Останні новини
Більше новин
Новини Life
Показати більше
Лайфхаки для життя
Follow the ЗІРКИ
На кого підписатись
Лобода @lobodaofficial | 11.5 млн
Лобода @lobodaofficial | 11.5 млн
DOROFEEVA @nadyadorofeeva | 5 млн
DOROFEEVA @nadyadorofeeva | 5 млн
Max Barskih @max_barskih | 1.2 млн
Max Barskih @max_barskih | 1.2 млн
Потап @realpotap | 1.9 млн
Потап @realpotap | 1.9 млн
Злата Огневіч @zlata.ognevich | 388K
Злата Огневіч @zlata.ognevich | 388K
1/2
Прем'єра тижня
Post Malone and The Weeknd - One Right Now
Кліп знятий українкою
Happy New Year
А ви вже вбрали ялинку?
Цитата дня

Завжди було легко ненавидіти і руйнувати. Будувати і плекати набагато складніше.

Єлизавета II царююча королева Великобританії
Цитати Її Величності
Be like Carrie Bradshow
Хочеш орендувати відому квартиру героїні
Скільки коштує житло у стилі Керрі
Весілля року
Періс Гілтон & Картер Реум
Деталі зіркового весілля
Зірка 2000-х
Куди зникла співачка Лама
Дивитися інтерв'ю
Зірки
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Закладки
Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти