Зірки
Меню
google news Ми в Google News
Змінити мову на: RU logo
Інтер - Шахтар: онлайн Інтер - Шахтар: онлайн 🔔 Загроза війни з Росією 🇺🇦 Ультиматум Майдану 🔱 "Вагнергейт" - хто виявився "кротом"?

Помер Гаркалін

Річниця монархів

Сварка НеАнгелів

МакSим на сцені

Шоу "Маска". Сезон 2

Весілля Трінчер
СЬОГОДНІ Зірки Зарубіжні

Ніну Русланову провели в останній путь: Залишиться символом акторської свободи (відео)

Анастасія Рогожінська Анастасія Рогожінська Редакторка проєкту "Зірки"
24 листопада, 14:04
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
21 листопада Мережу сколихнула жахлива новина – із життя пішла легендарна акторка. Сьогодні ж проходить церемонія прощання зі знаменитістю
Ніни Русланової не стало 21 листопада.
Ніни Русланової не стало 21 листопада. / Фото: Скріншот з YouTube

Ніна Русланова померла, не доживши лише кількох тижнів до свого 76-річчя. За даними ЗМІ, у артистки були ускладнення, спричинені коронавірусом. 24 листопада кінозірку проводжають в останню путь – прощались з нею у московському Будинку кіно.

Із самого початку жалобної церемонії з труною Ніни Іванівни перебувала її донька – Олеся Рудакова, яка звинуватила лікарів у смерті мами. Вона вважає, що артистку можна було врятувати.

Реклама

Також на церемонію прощання прибули близькі, друзі та колеги Ніни Русланової з усіх куточків, аби вшанувати пам'ять легенди.

Незважаючи на те, що вже кілька років артистка майже не виходила у світ і відмовлялася від зйомок, її прихильники до останнього вірили, що їм ще вдасться насолодитися грою акторки, але, на жаль, зірка згасла назавжди.

Ніна Русланова померла на 76-му році життя.
Ніна Русланова померла на 76-му році життя. / Фото: Колаж: Сьогодні

Реклама

Колеги акторки виступали з прощальною промовою. Вони наголошували, що Ніна Русланова була унікальною акторкою. А от актор Сергій Никоненко зазначив, що "найвідоміші режисери стояли в черзі, щоб запросити Ніну Русланову у свій фільм".

Для мене Ніна Іванівна була і залишиться символом людської, акторської свободи. Вона залишиться неповторною, – сказала під час прощання акторка Дар'я Єкамасова.

Відзначимо, що у залі, де прощаються з Ніною Іванівною, розташований масивний стенд із некрологом та чорно-білим фото зірки. Також із місяця події місцеві ЗМІ ввели пряму трансляцію. Безперечно усі ці кадри виглядають страшно: сльози та біль.

Реклама

Траурний захід тривав кілька годин. Ніну Іванівну поховають на Троєкурівському цвинтарі у Москві.

Читайте також:

Анастасія Рогожінська
Анастасія Рогожінська Редакторка проєкту "Зірки"

У медіа з 2020 року. Писала для Gazeta.ua та Фактів ICTV. Слідкую за подіями у світі шоу-бізнесу та культури.  Навчаюсь у ЛНУ ім. Франка за спеціальністю журналістика. Живу у Чернігові. Люблю книги, кіно, активний відпочинок та свою роботу.

Більше статей автора
Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Life Сьогоднi в telegram-каналi Пiдпишись на RSS-канал Life Сьогоднi на Google News

Далі по темі

Все про зірок
Показати більше
Реклама
Останні новини
Більше новин
Новини Life
Показати більше
Лайфхаки для життя
Follow the ЗІРКИ
На кого підписатись
Лобода @lobodaofficial | 11.5 млн
Лобода @lobodaofficial | 11.5 млн
DOROFEEVA @nadyadorofeeva | 5 млн
DOROFEEVA @nadyadorofeeva | 5 млн
Max Barskih @max_barskih | 1.2 млн
Max Barskih @max_barskih | 1.2 млн
Потап @realpotap | 1.9 млн
Потап @realpotap | 1.9 млн
Злата Огневіч @zlata.ognevich | 388K
Злата Огневіч @zlata.ognevich | 388K
1/2
Прем'єра тижня
Post Malone and The Weeknd - One Right Now
Кліп знятий українкою
Реюніон року
Поттеріана повертається! Чекаєш на прем'єру?
Коли і де дивитись
Сольник зірки
Олег Вінник
25 листопада / 19:00
Головні концерти листопада
Цитата дня

Завжди було легко ненавидіти і руйнувати. Будувати і плекати набагато складніше.

Єлизавета II царююча королева Великобританії
Цитати Її Величності
Be like Carrie Bradshow
Хочеш орендувати відому квартиру героїні
Скільки коштує житло у стилі Керрі
Опитування
Весілля року
Періс Гілтон & Картер Реум
Деталі зіркового весілля
Зірка 2000-х
Куди зникла співачка Лама
Дивитися інтерв'ю
Зірки
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Закладки
Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти