Даніель Салем отримав контузію на передовий

Даніеля Салема контузило у бою

Ведучий каналу "Україна" Данило Салем готовий ризикувати своє життя заради того, щоб захистити українців. На передовій телеведучий мало не загинув від кулі російських окупантів, яка пройшла крізь автомобіль, а нещодавно взагалі отримала контузію.

На своїй сторінці у Instgaram Салем опублікував відео, в якому показав, як сьогодні доводиться жити та битися українським військовослужбовцям. Так телеведучий вирішив показати своїм шанувальникам, що означає бути солдатом і якою ціною вони обстоюють нашу незалежність.

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Також Салем розповів у своїй публікації, що й сам отримав поранення у бою – ведучого контузило, і тепер у нього можуть початися серйозні проблеми зі слухом.

Люблю тебе, моя Україно! Не втомлюсь тобі це говорити! Воїни! Козаки! Брати! Ліве вухо навряд чи чутиме ,

легка контузія, а так у строю, – повідомив Салем.

У коментарях Даніел підтримали його колеги з шоу-бізнесу та побажали берегти себе.

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"Даня! дякую вам! Бережи вас Бог!"

"Бережи себе!"

"І сміх, і гріх... коли вже цих тварин пере***шать"

Скріншот

Раніше Даніель Салем заявив про те, що після війни хоче удочерити дівчинку, яка залишилася сиротою внаслідок бойових дій в Україні