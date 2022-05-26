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Даніель Салем після війни удочерить дівчинку: Вважаю своєю місією дати життя дитині

Марія Коробова Марія Коробова Редактор Зірки Сьогодні
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26 травня, 15:08
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Телеведучий та ресторатор Даніель Салем має намір удочерити дівчинку, яка втратила батьків під час війни в Україні
Даніель Салем хоче удочерити сироту
Даніель Салем хоче удочерити сироту

Даніель Салаєм зараз, ризикуючи своїм життям під обстрілом окупантів, захищає Україну на передовій Там телеведучий побачив усі жахи війни та десятки зруйнованих людських життів.

Історія однієї дівчинки зворушила Салема до глибини душі і він задумався про усиновлення. Про це телеведучий розповіді в інтерв'ю "Вечір з Україною".

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Як розповів Салем, це рішення прийшло до нього під час евакуації дітей із гарячих точок, а також після того, як він поспілкувався з дітьми, які стали сиротами, в одній із обласних лікарень.

Це так само прийняте рішення, як 24, коли я чітко знав, де я опинюся і куди потраплю. Ми українці дуже велика нація і на нас поклали величезну відповідальність: не підставити нашу країну, наших батьків, наші міста, продовжувати вчитися, піднятись, щоб нами пишалися. Щоб ті, хто поїхали – наші дружини, сестри, бабусі – могли сказати, які ми молодці. І одне з таких рішень, яке підніме мене та дасть мені мотивацію рухатися далі. Я вирішив, що хочу удочерити одну із дівчаток, яка втратила батьків, – розповів Даніель.

Поки що, під час війни, зробити це неможливо. Проте телеведучий може стати опікуном для малечі.

Дружина Даніеля була шокована рішенням Салема, оскільки дізналася про нього у прямому ефірі шоу. Але, за словами телеведучого, вона підтримає такий сміливий крок. Нагадаємо, що телеведучий та його дружина виховують доньку Машу.

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Не пояснити. Це потрібно бачити і розуміти, що є людські життя, які залишаться самі. Держава стежитиме за ними. Але треба допомагати. Я вважаю своєю місією дати життя дитині, яка втратила батьків, – додав Салем.

Раніше MamaRika розповіла, що вони з чоловіком мріють усиновити дитину після війни.

Марія Коробова
Марія Коробова Редактор Зірки Сьогодні Більше статей автора
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