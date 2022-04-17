Данилко розповів про пропозицію Вайкуле у перші дні після вторгнення Росії

Андрій Данилко розповів про дзвінок Лайми Вайкуле / Фото: Скріншот з YouTube

Андрій Данилко розповів, що співачка зателефонувала йому в перші дні після вторгнення Росії в Україну.

Я відчував переляк, якусь турботу. Вона каже: "Андрюшо, приїдь, якщо потрібна якась допомога", – поділився співак в інтерв'ю програмі "Говорить Україна".

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За словами артиста, його також підтримала грузинська співачка Ніно Катамадзе.

Андрій Данилко зізнався, що з деякими зірками російського шоу-бізнесу досі підтримує зв'язок. Як зазначив артист, ці виконавці виїхали з Росії.

Нагадаємо, нещодавно він розповідав про спілкування з Максимом Галкіним та Олексієм Паніним.

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Раніше Андрій Данилко заявив, що змінив рядок у своєму хіті, який так дратував росіян, і тепер завжди співатиме "раша, гудбай".

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