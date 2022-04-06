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Андрій Данилко зізнався, хто йому з російських зірок писав після початку війни

Еліна Пелешенко Еліна Пелешенко Редактор Зірки Сьогодні
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6 квітня, 10:11
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З деякими російськими артистами Андрій Данилко продовжує спілкуватися
Андрій Данилко розповів, з ким із російських зірок спілкується
Андрій Данилко розповів, з ким із російських зірок спілкується / Фото: прес-служба, скриншот

Хоч Андрій Данилко й давно став персоною нон грата в Росії, але з деякими російськими артистами зв'язок не втратив. Як зізнався співак, після 24 лютого російські зірки, які не підтримують кривавий путінський режим, самі телефонували йому.

Список цих зірок не такий великий. Відомо, що артист спілкується з Максимом Галкіним, який зараз перебуває в Ізраїлі.

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Мені телефонувала Лайма Вайкуле, писала Ніно Катамадзе, Олексій Панін, з яким ми не спілкувалися раніше. Люди переживають, беруть участь. Ми проходимо іспит і видно, хто є хто. Є артисти, яких я не хочу бачити, і вони самі про це знають. Не телефонують і не пишуть, – сказав співак в інтерв'ю Українській правді.

Андрій Данилко
Андрій Данилко / Фото: скриншот

Нагадаємо, раніше Андрій Данилко пояснив, чому російські зірки стали масово їхати з Росії.

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