Дантес помстився Віці за Славу (відео)

Володимир Дантес розрізав торт зі Сміюхою / Фото: instagram.com/vladimirdantes, instagram.com/vikanablack

Співак Володимир Дантес вирішив поіронізувати щодо скандального інциденту, коли Віка Сміяюха розрізала торт із фотографією Слави Камінської .

На своїй сторінці у Instagram виконавець поділився відео, на якому він теж розрізав торт, але цього разу з фото ругою солістки "НЕАНГЕЛІВ" – Вікторії.

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Я дуже люблю гумор і кон – зовсім різний, але це, як мінімум, не смішно. Це пішло. Ножем Віка розрізала не мене, вона розрізає кохання та повагу всіх своїх та моїх шанувальників, – написав під відео Дантес.

Співак зазначив, що для нього, як і для багатьох шанувальників дуету, "НЕАНГЕЛИ" були музичною епохою і від дівчат очікували на гарне завершення цієї історії.

На думку артиста, Віка своїм вчинком показала рівень поваги та подяки всій команді, яка працювала над створенням музичного проекту.

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Саме так Віка вирішила в черговий раз, але вже символічно висловити свою подяку групі, з якою вона пропрацювала так багато років і це її "дякую" команді, яка так багато для неї зробила, – резюмував Дантес.

На такий стеб від артиста відповіли його колеги, серед яких і сама Слава Камінська.

Скрішнот – instagram.com/vladimirdantes

Вова! Ти граєш краще! Станіславському стало трохи легше, – написала Камінська.

А ось Сміюха на відео відео поки ніяк не відреагувала.

Як ми вже писали раніше, конфлікт між екс-солістками "НЕАНГЕЛОВ" переріс у справжній скандал. Камінська навіть відмовилася від корпоративів дуету .