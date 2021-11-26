Зірки
Меню
google news Ми в Google News
Змінити мову на: RU logo
📣 Що скаже Зеленський? 🔔 Загроза війни з Росією 🇺🇦 Ультиматум Майдану 👜 Чорна п'ятниця 2021

Бьюті-вибір зірок

Юна Лорак

BBC vs Royals

Поклик пекла

Шоу "Маска". Сезон 2

Греммі-2022
СЬОГОДНІ Зірки Українські

Слава Камінська відмовилася від корпоративів НЕАНГЕЛІВ через конфлікт з Вікою Сміюхою

Еліна Пелешенко Еліна Пелешенко Редакторка проєкту "Зірки"
26 листопада, 10:14
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
У березні цього року український гурт НЕАНГЕЛИ розпався через 15 років виступів на сцені. Слава Камінська та Віка Сміюха почали займатися сольними кар'єрами
Слава Камінська не хоче виступати на одній сцені з Вікою Сміюхою
Слава Камінська не хоче виступати на одній сцені з Вікою Сміюхою / Фото: instagram.com/vikanablack, скриншот

Однак і після розпаду гурт продовжував свою концертну діяльність. НЕАНГЕЛИ виступали на корпоративах. Тепер же Слава Камінська після низки скандалів не хоче виходити на одну сцену із ексколегою.

Я від них відмовилася. Тому що я не вийду на сцену з людиною, яка так поводиться. Це людина, з якою я працювати на одній сцені не хочу... Зараз я з нею категорично не вийду. На Новий рік працюватиме SLAVA KAMINSKA, а не НЕАНГЕЛИ – сказала співачка в інтерв'ю "Слава+".

Слава Камінська відмовилася від корпоративів НЕАНГЕЛІВ
Слава Камінська відмовилася від корпоративів НЕАНГЕЛІВ / Фото: instagram.com/babaslavka

Реклама

Слава наголосила, зараз вона зустрічатися з Вікою не хоче. Навіть якщо вони побачаться десь, вона не впевнена, що вітатиметься з ексколегою.

Може мине час. Мене попустить, я взагалі швидко відходжу. Але сенс? У мене зараз негатив щодо неї, – додала Камінська.

Нагадаємо, скандал між екссолістками НЕАНГЕЛІВ почався з того, Віка Сміюха розрізала торт із зображенням Слави та виклала відео у Мережу. Камінська розкритикувала вчинок Вікі. Пізніше Сміюха дала кілька інтерв'ю та розповіла, що 15 років страждала від булінгу в групі .

Реклама

Дізнайтесь інші новини:

Еліна Пелешенко
Еліна Пелешенко Редакторка проєкту "Зірки"

Закінчила Київський національний лінгвістичний університет за спеціальністю "перекладач іспанської мови", але завжди була цікава сфера медіа. В журналістиці 3 роки. Раніше писала для видань Clutch і Ivona.bigmir.net.

Більше статей автора
Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Life Сьогоднi в telegram-каналi Пiдпишись на RSS-канал Life Сьогоднi на Google News

Далі по темі

Все про зірок
Показати більше
Реклама
Останні новини
Більше новин
Новини Life
Показати більше
Лайфхаки для життя
Follow the ЗІРКИ
На кого підписатись
Лобода @lobodaofficial | 11.5 млн
Лобода @lobodaofficial | 11.5 млн
DOROFEEVA @nadyadorofeeva | 5 млн
DOROFEEVA @nadyadorofeeva | 5 млн
Max Barskih @max_barskih | 1.2 млн
Max Barskih @max_barskih | 1.2 млн
Потап @realpotap | 1.9 млн
Потап @realpotap | 1.9 млн
Злата Огневіч @zlata.ognevich | 388K
Злата Огневіч @zlata.ognevich | 388K
1/2
Прем'єра тижня
Post Malone and The Weeknd - One Right Now
Кліп знятий українкою
Weeknd для Billboard
"Blinding Lights" — хіт найпопулярніший в історії чарту
Сольник зірки
Олег Вінник
25 листопада / 19:00
Головні концерти листопада
Цитата дня

Завжди було легко ненавидіти і руйнувати. Будувати і плекати набагато складніше.

Єлизавета II царююча королева Великобританії
Цитати Її Величності
Be like Carrie Bradshow
Хочеш орендувати відому квартиру героїні
Скільки коштує житло у стилі Керрі
Опитування
Весілля року
Періс Гілтон & Картер Реум
Деталі зіркового весілля
Зірка 2000-х
Куди зникла співачка Лама
Дивитися інтерв'ю
Зірки
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Закладки
Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти