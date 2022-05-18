Дар'я Петрожицька розказала, з ким живе у Німеччині

Дар'я Петрожицька зараз перебуває у Німеччині зі своїм бойфрендом

Через війну багато українських пар розлучилися на невизначений час. Через три місяці дехто не витримує розлуки і повертається додому. Наприклад, недавно Юрій Ткач вперше за час воєнних дій зустрівся з дружиною та дочкою.

А ось актрису Дар'ю Петрожицьку та її молодого чоловіка Олексія війна зблизила, і тепер пара живе разом у Німеччині. Про це зірка серіалу "Папік" розповіла в інтерв'ю Зірковому шляху".

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На 19-й день я приїхала до Гамбурга, в Німеччину, і тепер я тут. Тому що тут мешкає мій хлопець, це його квартира. І він дуже хотів, щоб я приїхала і була у безпеці тут, – поділилася актриса.

Петрожицька не дуже хотіла афішувати свої стосунки з коханим та намагалася навіть не публікувати фото у соціальних мережах. Але все ж таки розповіла, що Олексій українець, але живе в Німеччині.

До Гамбурга актриса поїхала разом зі своєю сестрою Анастасією. За словами Петрожицької, разом вони набули статусу біженців, оскільки це обов'язкова процедура.

Нам усі сказали, що треба сестрі, мені, що все це мають обов'язково робити. Але реально якусь соцдопомогу ми отримуємо. Та й з житлом нам пощастило, що є житло Олексія, – розповіла акторка.

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Нагадаємо, днями хореограф Ілона Гвоздьова також повернулася на Батьківщину з Італії та вперше за два місяці зустрілася з коханим.