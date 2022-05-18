Дарья Петрожицкая теперь живет вместе со своим возлюбленным в Германии

Дарья Петрожикая сейчас находится в Германии со своим бойфрендом / Фото: instagram.com/petrozhitskaya

Из-за войны многие украинские пары разлучились на неопределенное время. Спустя три месяца некоторые не выдерживают разлуки и возвращаются домой например, недавно Юрий Ткач впервые за время военных действий встретился с женой и дочерью.

А вот актрису Дарью Петрожицкую и ее молодого человека Алексея война сблизила и теперь пара живет вместе в Германии. Об этом звезда сериала "Папик" рассказала в интервью "Зірковому шляху".

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На 19 день я приехала в Гамбург, в Германию и теперь я здесь. Потому что здесь живет мой парень, это его квартира. И он очень хотел, чтобы я приехала и была в безопасности здесь, – поделилась актриса.

Петрожицкая не очень хотела афишировать свои отношения с возлюбленным и старалась даже не публиковать фото в социальных сетях. Но все же рассказала, что Алексей украинец, но живет в Германии.

В Гамбург актриса уехала вместе со своей сестрой Анастасией. По словам Петрожицкой, вместе они получили статус беженцев, так как это обязательная процедура.

Нам все сказали, что нужно сестре, мне, что все это должны обязательно делать. Но реально какую-нибудь соцпомощь мы получаем. Да и с жильем нам повезло, что есть жилье Алексея, – рассказала актриса.

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Напомним, на днях хореограф Илона Гвоздева также вернулась на Родину из Италии и впервые за два месяца встретилась с любимым.