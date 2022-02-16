Навіть очі змінилися! Як виглядала рудоволоса зірка Величного століття до пластики (фото)

Що змінилось у зовнішності Мер'єм Узерлі. / Фото: instagram.com/meryemuzerlimeryem
Вже нікого не здивує таке явище як пластика. Багато селебретіс вдаються до коригування своєї зовнішності, аби виглядати ефективно. Навіть 26-річна донька Анастасії Заворотнюк вирішила змінити себе, щоб бути схожою на зіркову матусю!
Прихильники німецько-турецької акторки Мерьєм Узерлі вже давно наголошують, що зірка дуже змінилась з приходом слави після ролі Хюрем-султан у "Величному столітті".
І справді, чарівна зовнішність знаменитості з часом зазнала низки хірургічних маніпуляцій. Втім, результат приголомшливий – мама двох доньок просто розцвіла!
"Сьогодні" розповідає, що змінилось у зовнішності Мер'єм Узерлі і до яких б'юті-експериментів вона вдавалась.
Очі
Чимало експертів запевняють, що акторка зробила собі блефаропластику - збільшила розріз очей, розкрила їх, щоб додати погляду відкритість.
Фани чудово пам'ятають заворожуючий погляд Хюррем. Ми звикли до того, що чорна туш, яскраві тіні та темна підводка робили її очі яскравішими, ефектнішими, але вузькішими. До речі, у зірки від природи дуже незвичайні очі – їх колір залежить від освітлення, одягу та навіть настрою.
Фігура
Щоб зіграти свою роль у серіалі, Мер'єм змушена була набрати понад 12 кілограмів! Потім на вагу ще вплинула і перша вагітність.
Ми пам'ятаємо, якою була Узерлі з пухкенькими милими щічками і сочними формами. Проте незабаром акторка взяла себе в руки. Вона дотримувалась унікальної східної дієти, як включає в себе відварений булгур, сирі зелені овочі, зелену сочевицю, горіхи та відварене м'ясо. Унаслідок зірка скинула 10 кг - її обличчя сильно змінилось і акторка стала володаркою високих виразних вилиць!
Ніс та губи
Б'юті-експерти стверджують, що завдяки ринопластики ніс Мер'єм став більш окресленим, витонченим, особливо його кінчик. Також фахівці вважають, що не обійшлося без об'ємного моделювання губ. При цьому верхня губа акторки зберегла незвичайну природну форму.
Брови
Раніше фани помічали, що положення брів у акторки у серіалі та в житті абсолютно різне. Експерти ж припускають, що для зйомок знаменитості провели процедуру ботулінотерапії з легким ефектом ліфтингу брів, тобто їхнього піднесення.
Очевидно, що такі б'ють-експерименти пішли лише на користь Мер'єм. Тепер вона симпатична рудоволосса жінка з сексуальною фігурою та прекрасним обличчям.
Раніше ми писали, що Демі Мур запідозрили у новій пластиці. Читайте у матеріалі, що зірка зробила з обличчям.