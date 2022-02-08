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Просто не узнать! Как выглядела дочь Заворотнюк до пластики

Анастасия Рогожинская Анастасия Рогожинская Редактор Звезды Сегодня
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8 февраля, 13:33
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Многие Insta-фолловеры Анны твердят, что она в последнее время все меньше похожа на себя прежнюю. Неужели девушка ложилась под нож хирурга?
Анна Заворотнюк до и после трансформации.
Анна Заворотнюк до и после трансформации. / Фото: instagram.com/anna_zavorotnyuk

26-летняя Анна Заворотнюк успешно занимается блогерством и хорошо зарабатывает на рекламе в Instagram. Она активная в соцсетях и постоянно делится фото из своей жизни, а также иногда может комментировать состояние больной раком мамы.

Ранее Анастасия Заворотнюк признавалась, что пыталась прятать маленькую Анну от папарацци и мира шоу-биза. Впрочем, в 2011 году Заворотнюк-младшая наконец-то показалась публике во всей красе.

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Очаровательная блондинка сразу же стала объектом для фотокамер, о ней активно писали и говорили. И, если вы не знали, принесли славу девушке...ее эротические фото! 11 лет назад Сеть просто взорвали пикантные фото юной Анны в белье.

Девушка прославилась в 2011 году.
Девушка прославилась в 2011 году. / Фото: Instagram

В возрасте 16 лет Анна дебютировала в кино и ТВ. Она появилась в пятом сезоне сериала "Закрытая школа", была в роли ведущей шоу "Достать звезду". Также она хотела пробовать свои силы в модельной индустрии, однако в последний момент предпочла учебу в университете (она училась по специальности "Менеджмент").

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Кадр из сериала
Кадр из сериала / Фото: Скриншот из YouTube

В конце концов Анна нашла свое предназначение – блог и сейчас она активно живет виртуальной жизнью. За это время армия фанатов девушки заметила ее трансформацию. Девушку часто спрашивают о пластических операциях, но сама блогерша никак не комментирует вопрос о вмешательстве хирурга.

Анна Заворотнюк
Анна Заворотнюк / Фото: instagram.com/anna_zavorotnyuk

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Большинство фолловеров стали отмечать, что в свои 26 лет инста-дива стала выглядеть гораздо старше.

Сравнивая фото прежних лет с сегодняшними, видно, что девушка увеличила губы, подкорректировала скулы и овал лица. Также фаны заметили и увеличение груди.

Другие также предполагают, что Анна сменила еще форму носа, он стал более аккуратным.

Девушку подозревают в пластике.
Девушку подозревают в пластике. / Фото: Instagram

Более того, многие замечают, что у девушки исчезло кругленькое лицо, благодаря подтяжке и лифтингу. Не известно, или пластика, или возраст так повлияли на внешность девушки. Однако она выглядит красивой и точной копией своей знаменитой мамы.

Раньше мы писали, что Анна Заворотнюк поссорилась с отцом потому, что взяла фамилию мамы.

Анастасия Рогожинская
Анастасия Рогожинская Редактор Звезды Сегодня Больше статей автора
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