Навіть не думайте! Герцогам Сессекським заборонили згадувати королеву у фільмі для Netflix

Королева заборонила Меган Маркл та принцу Гаррі говорити про неї у новому проекті Netflix / Фото: Getty Images,

Сім'я герцогів Сассекських продовжує нервувати Її Величність своїми ідеями. Кіноминуле не залишає Меган, і вона всіляко намагається залучили себе в різні проєкти, і на допомогу в цьому поспішив Netflix.

Незважаючи на те що стримінговий майданчик відмовився від мультсеріалу Маркл, попереду в герцогині новий документальний фільм. Щоправда, у палаці королеви цьому зовсім не раді.

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Як повідомляють інсайдери, принца Гаррі та Меган Маркл наполегливо попросили уникнути згадок про королеву та "не використовувати її для контенту", пише Mirror.

Королівський експерт Рассел Маєрс упевнений, що Букінгемський палац побудував навколо Її Величності "стальне коло", яке не варто порушувати навіть її онукам.

Я маю на увазі, вони, звісно, радили б Гаррі та Меган навіть не думати про це ні на мить, але хто знає, що вони зроблять. Їм, безперечно, порадили б не розмовляти з Опрою Вінфрі, не розмовляти з Гейл Кінг, не розмовляти з американськими журналістами минулого тижня, але вони все ще продовжують це робити, – сказав експерт.

Меган та Гаррі радять брати приклад з інших членів королівської родини, які мають голову на плечах, спілкуючись із пресою.

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Раніше принца Гаррі застукали напівоголеним у Каліфорнії.