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Фото дня: принца Гаррі застали напівоголеним в Каліфорнії

Анастасія Рогожінська Анастасія Рогожінська Редактор Зірки Сьогодні
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11 травня, 12:41
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37-річний герцог Сассекський готувався до матчу з поло, але він не врахував той нюанс, що його з легкістю могли сфотографувати
Папараці поставили принца Гаррі у незручне становище
Папараці поставили принца Гаррі у незручне становище / Фото: Getty Images,

До початку гри принц Гаррі, який продовжує курс психотерапії заради Меган Маркл, вирішив нанести на тіло сонцезахисний крем, аби не обгоріти. Для цього йому потрібно було підняти футболку.

Пильні фотожурналісти спіймали той момент, коли Гаррі оголив груди та живіт, а помічник наносив йому сонцезахисних крем на спину. Відповідні фото топлес внука Єлизавети ІІ швидко розлетілися Мережею.

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Онука Єлизавети ІІ застали майже топлес
Онука Єлизавети ІІ застали майже топлес

Прихильники герцога Сассекського вже встигли оцінити його фігуру. Так, одні захоплюються статурою Гаррі, інші ж жартують, що йому варто ретельніше слідкувати за собою.

Зазначимо, що гра з поло відбулася в Санта-Барбарі, штат Каліфорнія. До початку матчу принц ще провів розминку разом з тренером. І звісно ж, кадри зарядки також потрапили в об'єктив папараці.

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Принц розминається перед матчем
Принц розминається перед матчем

Декілька днів тому принц Гаррі вже грав у поло у Санта-Барбарі. Тоді разом з ними була його дружина Меган Маркл. Вона спілкувалася з друзями та вболівала за чоловіка.

Гаррі разом з Меган на грі з поло у Санта-Барбарі
Гаррі разом з Меган на грі з поло у Санта-Барбарі

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До речі, Гаррі підписався на цілий сезон поло, але візьме перерву, щоб приїхати до Великої Британії на ювілей правління своєї бабусі.

Місяць тому принц Гаррі та Меган Маркл приїжджали до Нідерландів із робочим візитом. Це був перший їхній офіційний вихід у світ після тривалої паузи.

Анастасія Рогожінська
Анастасія Рогожінська Редактор Зірки Сьогодні Більше статей автора
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Нам потрібні міцні люди із нормальною психікою. Тому зараз важливо їх підтримувати позитивним контентом.

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