ДДТ припиняє виступати в Росії? Фронтмен гурту поскаржився на проблеми після антивоєнного заклику

Юрій Шевчук з "ДДТ" поскаржився на проблеми з концертами у РФ

Після скандальної заяви про РФ, яку Юрій Шевчук сказав прямо зі сцени, на нього почали "полювати" силовики. Відомо, що на музиканта одразу склали адміністративний протокол. Але на цьому переслідування гурту "ДДТ" не закінчилось.

Як розповів Юрій Шевчук, колектив зіштовхнувся з проблемами в організації виступів – заплановані концерти переносяться та скасовуються без відома учасників гурту, а фанати скаржаться на те, що не отримують назад кошти, витрачені на квитки. Про це артист розповів в інтерв'ю одній YouTube-програмі.

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Як зазначив фронтмен "ДДТ", найближчим часом в Росії концертна діяльність колективу призупиниться. Але артист сподівається, що це тимчасово, а не назавжди.

Гурт "ДДТ".

У Росії наша концертна діяльність добігає кінця. Складаються списки, а мені це не до душі. Людина має право на свою думку. У Тюмені перенесли концерти до кращих часів, а в Кургані взагалі скасували. Деякі кажуть, що не можуть гроші повернути – це неправда, брехня! – пояснив Шевчук.

Водночас офіційна група "ДДТ" в соцмережі "ВКонтакте" пояснила, що Шевчук мав на увазі саме тимчасову перерву, а не повне припинення концертної діяльності.

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Музикант вважає, що зараз на РФ зароджується "соціально-політичний расизм", через який деяких артистів утискають та відбирають право голосу.

Та попри проблеми на Росії, Шевчук не відхрещується від своєї антивоєнної позиції.

Ми співаємо для всіх, для мене людина – це цінність, мені неважливо, де ця людина живе. Я для людей працюю. Зараз працюю безкоштовно, всі гонорари віддаю нужденним. Мені так легко жити. Кажу це не заради хайпу, просто так чесніше, – зізнався він.

Нагадаємо, раніше "ДДТ" відмовився виступати в залі під символом окупантів Z.