Російський гурт ДДТ відмовився виступати в залі під символом окупантів Z – концерт скасували

Поки весь цивілізований світ веде боротьбу з символами кремлівського зла - Z та V, у Росії ж ці знаки розповсюджують всюди. Так сталось і в концертному залі, де мав виступати "ДДТ" 21 квітня.
Соліст колективу Юрій Шевчук розповів, що в залі, який забронювали артисти, перед концертом рашисти вирішили "прикрасити" приміщення великою літерою Z.
Співак запевнив, що "ДДТ" не бере участі в Z-заходах, мета яких – пропагування геноциду українців та підтримка путінського режиму.
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Тож гурт спробував домовитися про інший майданчик, але їм відмовили, не пояснивши причин. Внаслідок виступ довелося взагалі скасувати.
Сьогодні ми повинні були грати в Тюмені, але не судилося. Одна дуже красива дівчина заборонила наш концерт, – поділився рокер в інтерв'ю Олександру Плющову на YouTube-каналі.
Шевчук не назвав точних причин скасування концерту. Але він припустив, що це могло бути пов'язане з їхньою позицією.
В Тюмені наш концерт, можливо, не дозволили через те, що ми змінили зал. У нас був заявлений зал для концерту, і там вони намалювали величезну літеру "Z". Ми відмовилися там грати, перенесли концерт в інший зал. А інший зал нам вже не дали, – зауважив артист.
Фронтмен "ДДТ" запевнив, що гурт не має наміру брати участь у пропагандистських концертах. А сам ж Юрій Шевчук не підтримує війну в Україні.
Зазначимо, що також у Росії стали скасовувати концерти "Машины времени". Фронтмен гурту Андрій Макаревич неодноразово висловлювався на підтримку України та критикував Путіна.