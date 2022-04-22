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Російський гурт ДДТ відмовився виступати в залі під символом окупантів Z – концерт скасували

Анастасія Рогожінська Анастасія Рогожінська Редактор Зірки Сьогодні
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22 квітня, 12:20
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Фронтемен "ДДТ" Юрій Шевчук розкрив усі подробиці того, чому гурту не дали виступити у місті Тюмень
"ДДТ" не став підтримувати рашистів
"ДДТ" не став підтримувати рашистів

Поки весь цивілізований світ веде боротьбу з символами кремлівського зла - Z та V, у Росії ж ці знаки розповсюджують всюди. Так сталось і в концертному залі, де мав виступати "ДДТ" 21 квітня.

Соліст колективу Юрій Шевчук розповів, що в залі, який забронювали артисти, перед концертом рашисти вирішили "прикрасити" приміщення великою літерою Z.

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Співак запевнив, що "ДДТ" не бере участі в Z-заходах, мета яких – пропагування геноциду українців та підтримка путінського режиму.

Гурт "ДДТ".
Гурт "ДДТ". / Фото: instagram.com/ddt_band

Тож гурт спробував домовитися про інший майданчик, але їм відмовили, не пояснивши причин. Внаслідок виступ довелося взагалі скасувати.

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Сьогодні ми повинні були грати в Тюмені, але не судилося. Одна дуже красива дівчина заборонила наш концерт, – поділився рокер в інтерв'ю Олександру Плющову на YouTube-каналі.

Шевчук не назвав точних причин скасування концерту. Але він припустив, що це могло бути пов'язане з їхньою позицією.

В Тюмені наш концерт, можливо, не дозволили через те, що ми змінили зал. У нас був заявлений зал для концерту, і там вони намалювали величезну літеру "Z". Ми відмовилися там грати, перенесли концерт в інший зал. А інший зал нам вже не дали, – зауважив артист.

Фронтмен "ДДТ" запевнив, що гурт не має наміру брати участь у пропагандистських концертах. А сам ж Юрій Шевчук не підтримує війну в Україні.

Зазначимо, що також у Росії стали скасовувати концерти "Машины времени". Фронтмен гурту Андрій Макаревич неодноразово висловлювався на підтримку України та критикував Путіна.

Анастасія Рогожінська
Анастасія Рогожінська Редактор Зірки Сьогодні Більше статей автора
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Я віддала б своє життя без сумнівів в обмін на тих, хто залишився в Маріуполі.

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