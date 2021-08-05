Змінити мову на: RU Перейти до новин

Справа не в російськомовних піснях: Катя Царик прояснила скандал з Green Grey і концертом до Дня Незалежності

5 серпня, 15:00

Інна Петрова

Легендарний український гурт Green Grey не братиме участі у великому шоу, яке відбудеться на "Олімпійському". Раніше музиканти вирішили, що їм відмовили через російськомовні пісні

Режисер Катя Царик прокоментувала ситуацію з групою Green Grey / Фото: facebook.com/GreenGreyOfficial, instagram.com/katyatsarik

Режисерка Катя Царик поділилася деталями концерту "Незалежність в нашій ДНК. День Незалежності України", до якого залишилося всього кілька тижнів.

Серед іншого вона заявила, що домовленість про виступ на шоу з гуртом Green Grey розірвали через відео одного з учасників колективу, яке було викладено в Мережу.

За словами Царик, ролик Green Grey – образа всіх українців.

Йшлося не зовсім про закон, справа була в мові. І форма, в якій це було висловлено, нас образила. Думаю, образила будь-якого українця, який поважає свою країну. Нам здалося некоректною така поведінка, тому ми прийняли рішення, що нам одне з одним не по дорозі, – заявила режисерка.

Катя Царик розповіла про концерт до Дня Незалежності України / Фото: instagram.com/katyatsarik

Нагадаємо, в тому самому відео Мурік (Дмитро Муравицький) досить різко висловився щодо закону про українську мову.

Green Grey пояснили, чому їх прибрали з концерту до Дня Незалежності / Фото: facebook.com/GreenGreyOfficial

Втім до скандалу у творців шоу і Green Grey тривали переговори про постановку, та й самі артисти вже зробили оновлене аранжування пісні й готували ефектний візуал.

Почалася підготовка... обговорення сценарію, виступи з режисерами, тех. деталі з менеджментом... І раптом нам повідомляють, що концерт буде тільки з україномовними артистами і ми вже не вписуємося в концепцію свята! – повідомив раніше Андрій "Diezel" Яценко.

Яким буде концерт "Незалежність в нашій ДНК. День Незалежності України"

На концерті виступлять:

Шоу відбудеться на НСК "Олімпійський" о 18:00.

Дивіться, як Вінницькі хористи запустили світовий челлендж до 30-річчя незалежності України:

Дізнайтеся інші новини по темі:

Новини на цю ж тему:
концерт режисер День Незалежності України Green Grey Катя Царик

Реклама