Режисер шоу до Дня Незалежності про кінцеву концепцію концерту: 98% – це україномовні пісні

До масштабного концерту "Незалежність в Нашій ДНК. День Незалежності України" залишилося всього кілька тижнів. Режисерка шоу поділилася деталями концерту

Катя Царик розповіла про концерт до Дня Незалежності України / Фото: instagram.com/katyatsarik

Днями нарешті стало відомо, які зірки виступлять на шоу до Дня Незалежності України на "Олімпійському". Тепер режисерка заходу Катя Царик прокоментувала, як обирали артистів для концерту, а також у чому полягатиме його головна окраса.

За словами Каті Царик, вибір артиста був найскладнішим етапом. Тому організатори готувалися до того, що непорозуміння неминучі. Оскільки концерт триває всього лише три години, всіх артистів, яких хотіли б бачити на сцені, запросити не вдалося. Про це режисерка розповіла виданню "КП в Україні".

Начебто три години і багато, але знакових музичних творів, створених за 30 років незалежності і раніше, теж дуже-дуже багато. Це складна місія – обрати, яка пісня прозвучить, а яка – ні і чому. У будь-якому випадку, як не крути, це суб'єктивна річ. Але, по-перше, ми відштовхувалися від ідеї: легендарні пісні виконуються артистами, які вже самі стали легендами, або ж молодими виконавцями, які дуже яскраво заявили про себе в останні роки, – розповіла Катя Царик.

Режисерка зазначила, що коли список артистів був створений, то вони зрозуміли, що шоу триватиме добу, якщо всі виступлять. Тому лонгліст довелося скоротити.

Головною особливістю концерту буде те, що переважно пісні будуть лише українською мовою.

У кінцевій концепції, яка вже затверджена і з якою ми працюємо, 98% – це україномовні пісні. Але також буде кілька пісень й іншими мовами, – поділилася режисерка.

Конферансу, ведучих і перерв на шоу теж не буде. Організатори вирішили відійти від застарілого формату і зробити шоу більш технологічним і театральним.

Як вже раніше стало відомо, на шоу виступлять такі артисти, як Руслана, Джамала, Тарас Петриненко, учасники "Євробачення-2021" Go_A і багато інших артистів, які полюбилися українцям.

Go_A виступлять на концерті до 30-річчя незалежності України / Фото: instagram.com/go_a_band

Шоу відбудеться на НСК "Олімпійський" о 18:00.

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