Гроші не пахнуть: Повалій, що промовчала про війну, вийшла на сцену Кремля з рашистом Михайловим

Таїсія Повалій під час війни в Україні з'явилася на сцені Кремля / Фото: Инстаграм

Таїсія Повалій після вторгнення Росії не зробила жодних заяв. Співачка зникла із соцмереж та про її місцезнаходження не було відомо. Тепер же всі запитання пропали. Повалій учора стала гостею премії "Шансон року 2022", що відбулася у Кремлі. Співачка вийшла на сцену зі Стасом Михайловим, який заперечує війну в Україні і розповідає про братні народи.

Скріншот: Instagram

У той час, як в Україні вмирають тисячі мирних жителів від рук рашистів, Повалій на сцені Кремля вирішила презентувати дует із Михайловим. Про війну у рідній країні співачка нічого не сказала.

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У концерті також брав участь ще один близький друг Повалій, який відомий своїми скандальними висловлюваннями про Україну, – Микола Басков. До слова, у себе в соцмережах співачка нічого не опублікувала.

Нагадаємо, раніше у Верховній Раді запропонували позбавити звань Ані Лорак, Миколи Баскова. Таїсію Повалій, Пилипа Кіркорова, Ігоря Крутого.