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Лорак, Лободу, Баскова та інших артистів хочуть позбавити українських нагород

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21 березня, 19:39
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Лорак, Лободу, Баскова та інших артистів хочуть позбавити звання "народного" та "заслуженого" артистів України
Лорак, Лободу, Баскова та інших артистів хочуть позбавити звання "народного" та "заслуженого" артистів України / Фото: Wikipedia, instagram.com/anilorak, instagram.com/lobodaofficial

Почесних звань "Народний артист України" та "Заслужений артист України" хочуть цілу низку артистів, які підтримали війну в Україні або просто вирішили відмовчатися.

До "бану" потрапили Таїсія Повалій, Ані Лорак, Світлана Лобода, Філіп Кіркоров, Микола Басков, Ігор Крутий, Василь Горелло, Володимир Бортко.

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У час, коли справжні митці України роблять все можливе, щоб підтримати нашу державу (займаються волонтерством; багато артистів навіть вступили до лав ЗСУ), дехто продовжує продавати свою гідність за криваві рублі, заперечує чи замовчує війну та підтримує агресію проти України. Ці люди не матимуть жодних почестей в Україні не лише на людському рівні, а й офіційно, – пише в Facebook народний депутат від фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук.

Позбавити "проросійських" зірок українських нагород хотіли й раніше. Відповідне питання обговорювали у 2015 році – тоді депутат Іван Мельничук зареєстрував проєкт закону, який засуджує артистів з антиукраїнською позицією, серед яких були Ані Лорак, Таїсія Повалій, Микола Басков та Йосип Кобзон.

Ані Лорак від початку повномасштабного вторгнення росії в Україну мовчить, а її профіль у Instagram видалено. Світлана Лобода деякий час відмовчувалась, а потім записала відео, в якому плакала та просила зупинити війну.

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