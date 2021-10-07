Британський актор Деніел Крейг отримав зірку на Алеї слави в Голлівуді / Фото: Getty Images

У Деніела Крейга, який протягом останніх 15 років грав роль знаменитого агента 007, тепер є своя іменна зірка в Голлівуді.

Її відкрили за адресою: 7007 Hollywood Boulevard. Актор став 2704-й знаменитістю, яка отримала зірку на "Алеї слави" – поруч із легендарним актором Роджером Муром, який зіграв Бонда в семи фільмах з 1973 по 1985 рік.

Реклама

Деніел Крейг / Фото: Getty Images

Деніел Крейг – ікона британської культури, як і Джеймс Бонд, якого він зіграв у п'яти фільмах про агента 007. Ми раді розмістити його зірку на "Алеї слави" поряд із зіркою іншого знаменитого актора, який зіграв Бонда, – Роджера Мура, – раніше розповідала режисерка і сценаристка Ана Мартінес виданню Variety.

Нагадаємо, фільм "007: Не час помирати" став для актора останнім перевтіленням у Джеймса Бонда. Чому варто подивитися ювілейний, 25-й фільм про знаменитого агента 007 – дізнайтеся у нашому матеріалі.

Інші новини про зірок: