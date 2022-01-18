Діти Костянтина Меладзе: як живуть і чим займаються дві доньки та син продюсера

У Костянтина Меладзе є троє дітей. / Фото: Instagram

19 років Костянтин Меладзе перебував у шлюбі з Яною Сумм, яка брала участь у конкурсі "Міс Україна-1992". За цей час у подружжя з'явилось троє дітей – доньки Аліса (2000 року народження), Лія (2004) та син Валерій (2005).

У 2013 році Меладзе та Сумм розвелися, після чого продюсер перебрався з Москву та одружився з Вірою Брежнєвою. Водночас його екскохана вийшла заміж за українського бізнесмена і повністю присвятила себе сім'ї.

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Діти Меладзе залишилсь жити з мамою в Києві, але продюсер активно бере участь у їхньому житті та піклується про них.

Костянтин Меладзе з Яною Сумм та дітьми. / Фото: Instagram

Що відомо про дітей Меладзе та чим вони займаються зараз – читайте у матеріалі "Сьогодні".

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Аліса Меладзе – 21 рік

Аліса не любить публічність. / Фото: Instagram

Старша дочка Меладзе – непублічна дівчина. Вона не хоче виставляти своє життя напоказ і тому навіть видалила свій акуант в Instagram. Колись Аліса казала, що не бачить себе у ролі співачки, бо ж не володіє сценічним голосом та ритмом.

Натомість, дівчині подобається експериментувати зі своєю зовнішністю – робити мейки та зачіски. Також вона захоплюється архітектурою, фотографією та рукоділлям.

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Раніше Аліса зізнавалась, що не була на весіллі свого тата з Вірою Брежнєвою восени 2015 року, бо її туди ніхто не кликав. Також вона казала, що не товаришує з новою дружиною батька, адже вона страша за неї. Втім, із доньокою Віри – Сонею – дівчина іноді підтримує зв'язок.

Лія Меладзе – 17 років

Лія хоче стати зіркою сцени. / Фото: Instagram

Лія, на відміну від сестри, прагне піти стопами зіркового дядька і підкорити сцену. Дівчина активно веде блог в Instagram і часто публікує естетичні знімки. А ще дочка продюсера займається вокалом і вже навіть здобула кілька нагород на музичних конкурсах в Іспанії та Італії.

Дівчина навчалася у британській школі, а зараз готується вступати до музичного університету у США на саундпродюсера.

Раніше Лія створила гурт FAR FOR, де була також солісткою. Відомо, колись дівчина зустрічалась з фіналістом українського шоу "Голос. Діти-3" Владом Фенічком – разом вони святкували 16-річчя Лії, яке організував для її друзів батько.

До речі, Лія взяла участь у шоу "Голос країни-12", де заспівала відому пісню Леонарда Коена – Hallelujah. Втім, чи підкорила вона тренерів своїм вокалом – поки не відомо.

Сам Костянтин колись казав, якщо і Лія хоче стати зіркою, то він їй в цьому не допомагатиме. За його словами, донька самостійно повина добиватись успіху.

Валерій Меладзе – 16 років

Валерій страждає аутизмом. / Фото: Скріншот з YouTube

Цікаво, що брати Меладзе назвали синів на честь одне одного. У Валерія є син Костя, а у Костянтина – Валерій. Продюсер довго чекав на появу спадкоємця в сім'ї і от у 2005 році сталося диво.

Спочатку Валерій ріс як і всі діти: він був активним та допитливим. Згодом у нього почала проявлятись дивна поведінка і вже близько трьох років у нього настало різке погіршення – Валерій-молодший перестав говорити і замкнувся у собі. Тоді ж лікарі діагностували у нього важку форму аутизму.

Певний час Костянтин та Яна приховували хворобу сина і винили себе, що вчасно не звернулись до медиків. Лише після розлучення екс-дружина Меладзе на ТЬ-шоу поділилася власним досвідом і закликала батьків особливих дітей не повторювали її помилок і вчасно звертатися за допомогою.

Яна не втрачала надії, вона активно займалася з сином, приділяла йому максимально часу і не залишає його наодинці. Жінка шукала різні сучасні способи лікування цього захворювання і навіть сама відкрила центр реаблітації у 2016 році у Києві – Центр АВА-терапії.

До речі, на групових заняттях Центру син Меладзе потоваришував із хлопчиком Іваном. Лікарі зазначали, що це справжнє диво, що двоє дітей із діагнозом аутизму змогли стати друзями.

Згодом у хлопчика відбулося покращення. Його вдалося навчити основним соціальним навичкам. Проте мова Валерія була утруднена. Хлопчик пояснюв, що він хоче задопомогою спеціальної книги з картинками – він вибирав зображення того, що йому треба. Мама хлопчика пишається його успіхами, навіть якщо комусь вони здаються незначними.

Зараз Яна Сумм з новим чоловіком роблять все, аби Валерій був постійно відчував любов, тепло та комфорт. Її обранець завжди пропонує допомогу та підтримку у вихованні хлопчика.

Нагадаємо, раніше Віра Брежнєва розкрила подробиці сімейного життя з Костянтином Меладзе та розповіла про раннє материнство.