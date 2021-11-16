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Я була надмірно строга: Віра Брежнєва про материнство, стосунки з Меладзе та бідне дитинство

Марина Григоренко Марина Григоренко Редакторка проєкту "Зірки"
16 листопада, 15:33
В закладинки
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Віра Брежнєва розповіла про раннє материнство, як їй доводилося працювати, аби допомогти батькам. Також співачка розкрила подробиці сімейного життя з Костянтином Меладзе
Віра Брежнєва дала нове інтерв'ю
Віра Брежнєва дала нове інтерв'ю / Фото: Инстаграм

Відома виконавиця, яка зізналася, що робить ін'єкції краси, росла в багатодітній сім'ї – вона має ще трьох сестер. Жили дівчатка дружно, але дуже скромно.

Навіть якщо ми брали одну жуйку – ми її ділили на чотирьох, – згадує співачка.

Теплі стосунки з рідними їй вдалося зберегти – у них не минає й дня без спілкування. Співачка із сестрами часто згадує, як ще у школі вони були змушені шукати підробіток, щоб допомогти батькам.

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Зараз у Брежнєвої залишилася тільки мама, батька не стало ще у 2014 році через діабет. Йому ампутували ногу, але це лише ненадовго продовжило життя – через рік чоловік помер. Віра зізнається, що після цього почала ще більше цінувати сім'ю.

Папа похований у Києві, і ми там його провідуємо. Я завжди мріяла, щоб тато, як в американських фільмах, провів наречену до нареченого, але такі весілля я не святкувала, – зізналася Брежнєва.

Віра Брежнєва вважає, що надмірно суворо виховувала доньку
Віра Брежнєва вважає, що надмірно суворо виховувала доньку / Фото: instagram.com/ververa

Співачка нечасто розповідає про подружнє життя з композитором Костянтином Меладзе, але цього разу вона розкрила кілька подробиць.

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Ми нормальні люди, нормальна родина. Ми живемо, ходимо за продуктами, ходимо до ресторанів, їздимо відпочивати. Але іноді ми не можемо дозволити собі відкритий прояв почуттів на публіці, – поділилася артистка.

Іноді ЗМІ пишуть про вагітність Віри, яка вже має дві доньки – одну з них вона народила у 19 років. Сама виконавиця переконує, що всі домисли неправдиві, бо зараз вона знову ставати мамою не збирається.

Я думаю, я була надмірно сувора зі своєю донькою Сонею. Нас тато виховував у суворості, і мені здавалося, що це правильний підхід. Але зараз уже з Сарою я не припускаюся таких помилок, – розповіла співачка у програмі ЖВЛ.

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Марина Григоренко
Марина Григоренко Редакторка проєкту "Зірки"

Професія журналіста була цікава ще зі школи, тому закінчила Національний авіаційний університет з цієї ж спеціальності. Продовжую навчання журналістиці на магістратурі у КНУ ім. Т.Г. Шевченка. Під час навчання встигла попрацювати як стажист на Новому каналі та на «UA:Перший».

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