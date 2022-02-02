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Чому донька та друзі Куравльова не прийшли на похорон актора

Еліна Пелешенко Еліна Пелешенко Редактор Зірки Сьогодні
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2 лютого, 09:49
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Вчора у Москві поховали радянського актора Леоніда Куравльова. На церемонію прощання прийшло небагато людей
Чому на похороні Леоніда Куравльова було мало людей
Чому на похороні Леоніда Куравльова було мало людей / Фото: Instagram

Син та онук радянського актора сказали зворушливі мови. А ось дочка Катерина не прийшла на похорон батька.

Як пише kp.ru причиною відсутності дочки Куравльова стала хвороба . До слова, у ЗМІ нещодавно з'являлася інформація, що Леонід В'ячеславович не ладив із донькою і не хотів із нею спілкуватися. Син актора все заперечує.

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Син Леоніда Куравльова вперше розповів, чому актор провів останні півроку життя в будинку для людей похилого віку
Син Леоніда Куравльова вперше розповів, чому актор провів останні півроку життя в будинку для людей похилого віку / Фото: Instagram

Багато хто звернув увагу, що зірки не прийшли на прощання з актором Леонідом Куравльовим. Як пояснив друг радянського актора Нікас Сафронов, це тому що не було точної інформації про час та місце похорону.

Нікас Сафронов розповів про плани Леоніда Куравльова піти до монастиря
Нікас Сафронов розповів про плани Леоніда Куравльова піти до монастиря / Фото: Instagram

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Я намагався додзвонитися до родичів Леоніда В'ячеславовича, щоби уточнити інформацію, але не зміг: на мої дзвінки ніхто не відповідав. Думаю, що не тільки я, багато хто опинився в такій же ситуації, – сказав художник у коментарі "Собєсєдніку".

Нагадаємо, останні півроку життя зірка фільмів "Іван Васильович змінює професію" та "Афоня" провів у приватному закладі для людей похилого віку . Після смерті дружини у 2012 році актор закрився в собі та не хотів ні з ким спілкуватися. З кожним роком ситуація посилювалася. Дочка та син Куравльова за рекомендацією лікарів оформили батька до будинку для людей похилого віку.

Раніше ми згадували найкращі ролі Леоніда Куравльова.

Еліна Пелешенко
Еліна Пелешенко Редактор Зірки Сьогодні Більше статей автора
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