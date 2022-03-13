Діти Сніжани Єгорової розплачуються за її любов до путіна – акторка лютує

Сніжана Єгорова заявила, що її дітям відмовляють у цивільних правах / Фото: YouTube, t.me/SnezhanaEgorova

Сніжана Єгорова, яка назвала путіна "героєм нашого часу", живе в Туреччині із серпня 2021 року. Разом з нею там перебувають троє її дітей від Антіна Мухарського.

У своєму Telegram-каналі скандалістка розповіла, що консул України в Туреччині відмовив її дітям у продовженні строку закордонних паспортів.

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Що це, як не політичне переслідування малолітніх дітей?! – журиться Сніжана Єгорова.

Приводом для відмови стали численні заяви Єгорової, в яких вона підтримувала путіна. Хоча у відео, опублікованому в YouTube, Єгорова заявляє, що не підтримує "воєнні дії російської федерації на території України".

Я – мати п'ятьох дітей, громадянка України, не підтримую воєнних дій російської федерації на території України. Я перебуваю на території Туреччини із серпня 2021 року... на законних підставах – тимчасової посвідки на проживання. І єдине, що мені потрібно було від консульства України сьогодні, щоби вони продовжили строк дії паспортів моїх дітей, 15, 12, 10 років, – висловилася артистка.

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Очевидно, таке поняття, як причинно-наслідкові зв'язки Сніжані Єгоровій недоступні. Вона пише, що українська державна влада "воює" проти її дітей, "відмовляючи їм у громадянстві".

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Ось, до речі, один із постів Єгорової із заблокованого Facebook-профілю, який доводить, що вона затята прихильниця путіна. Інтернет пам'ятає все.

Скріншот: facebook.com/snezhana.egorova.9

Раніше дочка Сніжани Єгорової вибачалася за скандальні заяви матері: "Відчуваю біль, сором і бажання захистити своїх дітей".

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