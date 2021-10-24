Дитяче Євробачення-2021: все, що потрібно знати про конкурс перед фіналом Нацвідбору

Фінал Нацвідбору на дитяче "Євробачення-2021" відбудеться 24 жовтня / Фото: instagram.com/suspilne.eurovision/

Цього вечора 12 юних вокалістів боротимуться за право представляти нашу країну на "Дитячому Євробаченні-2021" у Франції. Раніше ми розповідали про кожного фіналіста і його конкурсу пісню.

Хто в журі Нацвідбору на "Дитяче Євробачення"

Цьогоріч до складу зіркового журі увійшли п'ять музичних експертів: співачка і представниця України на "Євробаченні-2010" ALYOSHA, телеведучий і продюсер Ігор Кондратюк, виконавиця Люба Морозова, головний редактор Karabas Live, музичний журналіст Ігор Панасов і представник України на "Дитячому Євробаченні-2020" Олександр Балабанов.

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Журі Нацвідбору на "Дитяче Євробачення-2021" / Фото: instagram.com/suspilne.eurovision

Фіналісти Нацвідбору на "Дитяче Євробачення-2021"

З 118 охочих представляти Україну на міжнародному конкурсі журі обрало 12 фіналістів, які сьогодні ввечері будуть боротися за першість:

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Грищенко Арсеній

Усенко Олена /Ellen Usenko

Анжеліна Макфарлейн/ RREALINA

Реброва Дар’я

Ткачук Марія

Зінченко Дарина

Морська Вероніка

Скварук Софія

Дорошенко Анастасія/Nana Do

Кривенко Дарина

Петрук Єлизавета

Корнута Каріна

Всі фіналісти Нацвідбору на "Дитяче Євробачення-2021" / Фото: instagram.com/suspilne.eurovision

Як проходитиме фінал Нацвідбору

Нацвідбір на "Дитяче Євробачення-2021" відбудеться в форматі прямого ефіру. Також будуть використані відеозаписи виконання учасниками наживо своєї оригінальної пісні або пісні, наданої організатором для тих, хто на першому етапі відбору виконував кавер-версію.

Долю фіналістів вирішать професійне журі та глядачі за допомогою онлайн-голосування.

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Де і коли дивитися фінал Нацвідбору

Фінал Національного відбору на "Дитяче Євробачення-2021" відбудеться в неділю, 24 жовтня о 17:00. Подивитися його можна буде на телеканалі UA КУЛЬТУРА, а Facebook-сторінці "Євробачення" або в YouTube-каналі Суспільне Культура.

Поки немає точної інформації про організацію "Дитячого Євробачення-2021" в Парижі – доля конкурсу буде залежати від епідемічної обстановки в Європі.

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