Дитяче Євробачення-2021: все, що потрібно знати про конкурс перед фіналом Нацвідбору

Фінал Нацвідбору на дитяче "Євробачення-2021" відбудеться 24 жовтня / Фото: instagram.com/suspilne.eurovision/
Цього вечора 12 юних вокалістів боротимуться за право представляти нашу країну на "Дитячому Євробаченні-2021" у Франції. Раніше ми розповідали про кожного фіналіста і його конкурсу пісню.
Хто в журі Нацвідбору на "Дитяче Євробачення"
Цьогоріч до складу зіркового журі увійшли п'ять музичних експертів: співачка і представниця України на "Євробаченні-2010" ALYOSHA, телеведучий і продюсер Ігор Кондратюк, виконавиця Люба Морозова, головний редактор Karabas Live, музичний журналіст Ігор Панасов і представник України на "Дитячому Євробаченні-2020" Олександр Балабанов.
Фіналісти Нацвідбору на "Дитяче Євробачення-2021"
З 118 охочих представляти Україну на міжнародному конкурсі журі обрало 12 фіналістів, які сьогодні ввечері будуть боротися за першість:
- Грищенко Арсеній
- Усенко Олена /Ellen Usenko
- Анжеліна Макфарлейн/ RREALINA
- Реброва Дар’я
- Ткачук Марія
- Зінченко Дарина
- Морська Вероніка
- Скварук Софія
- Дорошенко Анастасія/Nana Do
- Кривенко Дарина
- Петрук Єлизавета
- Корнута Каріна
Як проходитиме фінал Нацвідбору
Нацвідбір на "Дитяче Євробачення-2021" відбудеться в форматі прямого ефіру. Також будуть використані відеозаписи виконання учасниками наживо своєї оригінальної пісні або пісні, наданої організатором для тих, хто на першому етапі відбору виконував кавер-версію.
Долю фіналістів вирішать професійне журі та глядачі за допомогою онлайн-голосування.
Де і коли дивитися фінал Нацвідбору
Фінал Національного відбору на "Дитяче Євробачення-2021" відбудеться в неділю, 24 жовтня о 17:00. Подивитися його можна буде на телеканалі UA КУЛЬТУРА, а Facebook-сторінці "Євробачення" або в YouTube-каналі Суспільне Культура.
Поки немає точної інформації про організацію "Дитячого Євробачення-2021" в Парижі – доля конкурсу буде залежати від епідемічної обстановки в Європі.
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