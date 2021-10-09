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НГТУ оголосила умови участі в Нацвідборі на Євробачення-2022 для конкурсантів

Інна Петрова Інна Петрова Редакторка розділу "Зірки"
9 жовтня, 09:20
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В цьому році Суспільний мовник прийняв рішення проводити Національний відбір на "Євробачення" самостійно, без участі СТБ
Суспільне самостійно проведе Нацвідбір "Євробачення-2022"
Суспільне самостійно проведе Нацвідбір "Євробачення-2022" / Фото: Колаж: Сьогодні

Суспільний мовник буде самостійно транслювати Національний відбір і міжнародний пісенний конкурс "Євробачення-2022". Оголошено конкурс на постановки виступу переможця, а також резервної телеверсії виступу, повідомляється на сайті НГТУ.

Раніше ми писали, що Бельгія вже обрала свого конкурсанта на участь в "Євробаченні-2022".

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За умовами конкурсу, учасник-переможець повинен:

  • створити телевізійну версію Національного відбору "Євробачення-2022";
  • створити резервну телевізійну версію виступу переможця Національного відбору для показу під час проведення "Євробачення-2022" в Італії;
  • забезпечити реалізацію аудіовізуального і художнього рішення виступу переможця Національного відбору (постановка номера) під час проведення "Євробачення-2022" в Італії.

Нацвідбір на Євробачення 2020
Нацвідбір на Євробачення 2020 / Фото: instagram.com/eurovision.ua

Для участі в Конкурсі кандидати мають в період з 8 жовтня 2021 по 24 жовтня 2021 (включно) заповнити форму реєстрації на участь в художньому конкурсі. З детальнішою інформацією та переліком документів для реєстрації можна ознайомитися тут.

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У серпні цього року повідомлялося, що телеканал СТБ і Суспільний мовник завершують співпрацю з вибору представника України на міжнародний конкурс "Євробачення".

У 2015 році телеканали СТБ та UΛ: Перший підписали трирічний меморандум про спільне проведення Національного відбору. Півфінали і фінал транслювалися в ефірах двох телеканалів одночасно. По закінченні трьох років меморандум про партнерство був продовжений ще на три роки.

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Інна Петрова
Інна Петрова Редакторка розділу "Зірки"

Автор текстів про знаменитостей зі світу шоу-бізнесу, а також матеріалів про модні тенденції в сучасній beauty- і fashion-індустрії. Закінчила факультет журналістики МДУ. Має 5-річний досвід роботи в мас-медіа. Писала про кіно і культуру для "ГідМаріуполь", співпрацювала з виданнями Tochka.net, Bigmir.net.

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