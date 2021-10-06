Добриднєва втекла від бойфренда-тирана і пережила анорексію: Це був аб'юз чистої води

Анна Добриднєва вперше розповіла про токсичні стосунки / Фото: instagram.com/anna_dobrydneva

36-річна співачка Анна Добриднєва, яка стала однією з суддів на шоу "Співають всі", зізналася, що її колишній коханий виявився справжнім тираном. За словами артистки, все починалося як казка, але завершилося – знеціненням з його боку.

У програмі "ЖВЛ" Анна Добриднєва розповіла, що спочатку бізнесмен був галантним, а їхні стосунки були схожі на казку. Усе змінилося, коли вони почали жити разом. Тоді чоловік, з яким Анна планувала весілля і сім'ю, перетворився на тирана. Він ставився до неї як до покоївки та критикував.

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Він постійно казав, що ти ось це не так зробила, і потім ось це, – поділилася співачка.

Великим ударом для співачки стало знецінення її творчості. Коли розпався гурт "Пара Нормальних", Добриднєва захотіла почати сольну кар'єру. Але обранець був проти цього.

Тобі обережно вселяють, що ти крім нього нікому не потрібна. Зараз ми розуміємо, що був аб'юз чистої води. Я відчула агресію в свою адресу, дуже сильну і просто звалила, – сказала Анна Добриднєва.

Анна Добриднєва / Фото: instagram.com/anna_dobrydneva

Правда, на цьому чорна смуга в житті Анни не закінчилася. У той період квартиру співачки пограбували, а з одною випущеною піснею концерти артистка давати не могла. Зірка виживала за допомогою різних підробітків – записувала беки, писала пісні в співавторстві. Такий стрес привів до нервової анорексії – зірка сильно схудла.

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