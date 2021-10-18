Дочку Кейт Міддлтон і принца Вільям визнали найбагатшою дитиною в світі

Статок принцеси Шарлотти оцінили в п'ять мільярдів доларів / Фото: Getty Images

Статок дочки Кейт Міддлтон і принц Вільяма оцінили в п'ять мільярдів доларів. У рейтингу найбагатших дітей потрапили і сини герцогів Кембриджських. Статок принца Джорджа становить три мільярди доларів, а маленького принца Луї – один мільярд. Про це пише Wales Online з посиланням на результати дослідження Electric Ride on Cars.

Принц Вільям і Кейт Міддлтон з дітьми / Фото: Getty Images

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Королівські експерти пояснюють цей феномен тим, що попит на одяг, у якому Шарлотта з'являється на публіці, моментально призводить до неймовірного ажіотажу. До слова, така ж історія – із вбраннями Кейт Міддлтон. Тенденція купувати те, що носять члени королівської сім'ї, настільки поширена, що її називають "ефектом Кейт", а тепер і "ефектом Шарлотти".

Нагадаємо, дочка герцогів Кембриджських підкорила публіку своїми зухвалими посмішками і схильністю показувати фотографам язика під час публічних заходів.

Принцеса Шарлотта / Фото: Getty Images

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А ще принцесу Шарлотту часто порівнюють з королевою Єлизаветою II – шанувальники королівської сім'ї вважають, що дочка принца Вільяма дуже схожа на свою прабабусю.

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