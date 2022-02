Доньку Меладзе довели до сліз, а лейтенанта поліції змусили нервувати: найцікавіше з нового випуску Голосу країни

Як пройшов третій випуск "сліпих прослуховувань" на шоу Голос країни. / Фото: Скріншот з YouTube

На шоу "Голос країни-12" тривають "сліпі прослуховування" під час яких виконавці намагаються розгорнути крісла наставників. Позаду два випуски проєкту і у кожного тренера є вже по декілька учасників.

Нагадаємо, крісла "Голосу країни" цього року зайняли Святослав Вакарчук, Оля Полякова, Надя Дорофєєва та Потап. Вперше на проєкті з'явилося і п'яте крісло – у ньому сидять Олександра Зарицька та Андрій Мацола. За новими правилами вони можуть дати другий шанс учаснику, якого не обрали головні тренери проєкту.

Як дивували виконавці глядачів у третьому випуску "Голосу країни" та хто зміг підкорити серця тренерів – найцікавіше у матеріалі "Сьогодні"!

Відкривав черговий вечір "сліпих прослуховувань" 22-річний Василь Палюх з Волині, для якого в житті існує два призначення – музика та віра в Бога. З культовою композицією 'O Sole Mio хлопець зумів підкорити трьох тренерів: Святослова Вакарчука, Надю Дорофєєву та Потапа. Внаслідок запеклої боротьби хлопця "заманив" у свою команду репер.

Наступною вийшла на сцену 62-річна виконавиця українських пісень та зірка народного ансамблю міста Переяслав Наталія Александрова. Хоч до жінки ніхто не обернувся, проте вона зуміла "запалити" зал, виконавши пісню "Тече вода" Софії Ротару.

22-річна Наталія Миколаєнко з Білої Церкви дуже швидко змогла обернути всі чотири крісла, виконавши популярну TikTok-пісню співачки Лілу45 – "Восемь". Дівчина поділилась історією, що у віці одного року вона втратила маму через онкохворобу, але тато максимально приділяв уваги дівчинці і постійно її підтримував. Вокалістка вирішила піти в команду Дорофєєвої.

Далі на сцену вийшла 29-річна Катерина Білоус з Хмельниччини. Жінка присвятила своє життя роботі у правоохоронних органах – вона працює лейтенантом поліції. Проте у вільний час співає в оркестрі головного управління Хмельницької області. На шоу Катя заспівала пісню Billie Eilish – No Time to Die і отримала другий шанс від Олександри Зарицької та Андрія Мацоли.

Потім на сцені з’явився вуличний музикант зі Львова Мар’ян Романчук. Хлопець чотири роки мандрує зі своїм песиком-талісманом Полом Маккартні по всій Україні і знайомить людей з творчістю. На проєкті музикант виконав пісню Michael David Rosenberg – Let her go. До речі, минулого року Мар'ян хотів взяти участь у шоу, проте не вистачило місць. Але цьогоріч він зумів потрапити на проєкт – до команди Вакарчука.

Далі підкорювати тренерів вийшла Діана Бернат з Теребовлі Тернопільскої області. Дівчина заспівала трек LAUD – "2 дні". Хоч і до учасниці ніхто не обернувся, проте Потап підбадьорив дівчину і закликав не зупинятись, а Дорофєєва підмітила, що просто не вистачило емоцій.

Ще раз підкорити Потапа у цьому випуску вдалось і бек-вокалісту симфонічного оркестру з Казахстану 25-річному Ернезару Жубану. На "сліпих прослуховуваннях" він виконав хіт The Weekend – Take my breath.

Сестри-близнючки Ганна та Ольга Войцеховські з Дніпра обожнюють пісні композитора Володимира Івасюка та творчість співачки Софії Ротару. Їхнє головне бажання – зробити українську музику популярною та затребуваною. Дівчата заспівали на шоу пісню "Два перстні". "Бились" за вокалісток Оля Полякова, Надя Дорофєєва та Потап. Та врешті-решт "Королеві ночі" вдалось забрати у свою команд учасниць.

Гурт SPIV BRATIB з Черкас, до складу якого входять чотири рідні брати, виконав відомий саундтрек до серіалу "Друзі" I'll be there for you. І хоча жодне суддівське крісло до хлопців не повернулося, вони все ж таки отримали другий шанс від Заріцької та Мацоли.

У мене четверо синів, тому я не міг не запросити вас у команду другого шансу. Ваша родина та ваші стосунки є прикладом для багатьох інших українських сімей, – прокоментував Андрій Мацола.

33-річний Клім Куліков з Одеси поділився зворушливою історією з глядачами. У 2013 році, коли він був пілотом-доглядачем на рейсі до Донецька, літак потрапив в авіакатастрофу. Ця подія змінила життя чоловіка. Довгий час він звинувачував себе за те, що трапилося і за те, що не зміг врятувати загиблих. Однак невдовзі Клім знайшов у собі сили жити далі та займатися улюбленою справою – музикою. На сцені шоу він зумів підкорити серце Олі Полякової піснею Aloe Blacc – I Need A Dollar, яку виконав під гітару.

21-річний Михайло Цар з Чернівців зараз працює менеджером у мебельному магазині, але серце хлопця завжди належало музиці. Раніше він брав участь у "Голос.Діти-2" – в команді Наталі Могилевської хлопець дійшов до фіналу, де поступився Роману Сасанчину. До речі, тоді Михайло вперше закохався…у Анну Трінчер, з якою співав на етапі боїв і після виступу зізнався їй у своїх почуттях і подарував сережки у формі безкінечності. Зараз Мишко знову вирішив підкорити сцену "Голосу" і завдяки пісня Джона Ледженда All of Me його забрав до своєї команди Святослав Вакарчук.

28-річний рокер з Харкова Ярослав Кайда виконав популярну пісню Rammstein – Mein Herz Brennt і зміг розвернути крісла Олі Полякової та Потапа. Виконавець довго не вагавшись, пішов до команди репера.

Донька Констянтина Меладза – 17-річна Лія – заспівала на сцені відому пісню Леонарда Коена – Hallelujah і, попри хвилювання, розвернула чотири крісла! Дівчина давно мріяла про сцену, "аби чути себе потрібною". Лія зізнається, що батько завжди пишався нею та мотивував її займатися вокалом. Усі тренери були шоковані появою зіркової спадкоємиці і кожен охоче запрошував її до своєї команди. Внаслідок Лія обрала Надю Дорофєєву.

За підсумками випуску, у команді DOROFEEVA два нових учасника, у Святослава Вакарчука – також два, у Потапа – три, у Олі Полякової – два та у секретних тренерів Зарицької і Мацоли також два.

