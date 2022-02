Дочь Меладзе довели до слез, а лейтенанта полиции заставили нервничать: самое интересное из нового выпуска Голосу країни

Как прошел третий выпуск "слепых прослушиваний" на шоу Голос країни. / Фото: Скриншот из YouTube

На шоу "Голос країни-12" продолжаются "слепые прослушивания", во время которых исполнители пытаются развернуть кресла наставников. Позади два выпуска проекта и у каждого тренера уже есть по несколько участников.

Напомним, кресла "Голоса країни" в этом году заняли Святослав Вакарчук, Оля Полякова, Надя Дорофеева и Потап. Впервые на проекте появилось пятое кресло – в нем сидят Александра Зарицкая и Андрей Мацола. По новым правилам, они могут дать второй шанс участнику, которого не выбрали главные тренера.

Реклама

Как удивляли исполнители зрителей в третьем выпуске "Голоса країни" и кто смог покорить сердца тренеров – самое интересное в материале "Сегодня"!

Открывал очередной вечер "слепых прослушиваний" 22-летний Василий Палюх из Волыни, для которого в жизни существует два предназначения – музыка и вера в Бога. С культовой композицией O Sole Mio парень сумел покорить трех тренеров: Святослава Вакарчука, Надю Дорофееву и Потапа. В результате борьбы парня "заманил" в свою команду рэпер.

Реклама

Следующей вышла на сцену 62-летняя исполнительница украинских песен и звезда народного ансамбля города Переяслав Наталья Александрова. Хоть и к женщине никто не обернулся, она сумела "зажечь" зал, исполнив песню "Тече вода" Софии Ротару.

22-летняя Наталья Миколаенко из Белой Церкви очень быстро смогла обернуть все четыре кресла, исполнив популярную TikTok-песню певицы Лилу45 – "Восемь". Девушка поделилась историей, что в возрасте одного года она потеряла маму из-за онкоболезни, но папа максимально уделял ей внимание и постоянно поддерживал. Вокалистка решила пойти в команду Дорофеевой.

Реклама

Дальше на сцену вышла 29-летняя Екатерина Белоус из Хмельницкой области. Женщина посвятила свою жизнь работе в правоохранительных органах – она работает лейтенантом полиции. Однако в свободное время она поет в оркестре главного управления Хмельницкой области. На шоу Катя спела песню Billie Eilish – No Time to Die и получила второй шанс от Александры Зарицкой и Андрея Мацолы.

Затем на сцене появился уличный музыкант со Львова Марьян Романчук. Парень четыре года путешествует со своим песиком-талисманом Полом Маккартни по всей Украине и знакомит людей с творчеством. На проекте музыкант исполнил песню Michael David Rosenberg – Let her go. Кстати, в прошлом году Марьян хотел поучаствовать в шоу, однако не хватило мест. Но в этом году он сумел попасть на проект – в команду Вакарчука.

Дальше покорять тренеров вышла Диана Бернат из Теребовли Тернопольской области. Девушка спела трек LAUD – "2 дня". Хотя к участнице никто не обернулся, однако Потап подбодрил девушку и призвал не останавливаться, а Дорофеева отметила, что просто не хватило эмоций.

Еще раз покорить Потапа в этом выпуске удалось и бэк-вокалисту симфонического оркестра из Казахстана 25-летнему Ернезару Жубану. На слепых прослушиваниях он исполнил хит The Weekend – Take my breath.

Сестры-близнецы Анна и Ольга Войцеховские из Днепра обожают песни композитора Владимира Ивасюка и творчество певицы Софии Ротару. Их главное желание – сделать украинскую музыку популярной и востребованной. Девушки спели на шоу песню "Два перстня". "Сражались" за вокалисток Оля Полякова, Надя Дорофеева и Потап. И в конце концов "Королеве ночи" удалось забрать в свою команд участниц.

Группа SPIV BRATIB из Черкасс, в состав которого входят четыре родных брата, исполнил известный саундтрек к сериалу "Друзья" – I'll be there for you. И хотя ни одно судейское кресло к ребятам не обернулось, они все же получили второй шанс от Зарицкой и Мацолы.

У меня четыре сына, поэтому я не мог не пригласить вас в команду второго шанса. Ваша семья и ваши отношения являются примером многих других украинских семей, – прокомментировал Андрей Мацола.

33-летний Клим Куликов из Одессы поделился трогательной историей со зрителями. В 2013 году, когда он был пилотом-смотрителем на рейсе в Донецк, самолет попал в авиакатастрофу. Это событие изменило жизнь мужчины. Долгое время он обвинял себя за случившееся и за то, что не смог спасти погибших. Однако вскоре Клим нашел в себе силы жить дальше и заниматься любимым делом – музыкой. На сцене шоу он сумел покорить сердце Оли Поляковой песней Aloe Blacc – I Need A Dollar, которую исполнил под гитару.

21-летний Михаил Цар из Черновцов сейчас работает менеджером в мебельном магазине, но сердце парня всегда принадлежало музыке. Ранее он участвовал в "Голос.Дети-2" – в команде Натальи Могилевской парень дошел до финала, где уступил Роману Сасанчину. Кстати, тогда Михаил впервые влюбился… в Анну Тринчер, с которой пел на этапе боев и после выступления признался ей в своих чувствах и подарил серьги в форме бесконечности. Сейчас Миша снова решил покорить сцену "Голоса" и благодаря песне Джона Ледженда All of Me его забрал в свою команду Святослав Вакарчук.

28-летний рокер из Харькова Ярослав Кайда исполнил популярную песню Rammstein – Mein Herz Brennt и смог развернуть кресла Оли Поляковой и Потапа. Исполнитель долго не колебавшись, пошел в команду рэпера.

Дочь Константина Меладзе – 17-летняя Лия – спела на сцене известную песню Леонарда Коэна – Hallelujah и, несмотря на волнение, развернула четыре кресла! Девушка давно мечтала о сцене, "чтобы чувствовать себя нужной". Лия признается, что отец всегда гордился ею и мотивировал ее заниматься вокалом. Все тренеры были шокированы появлением звездной наследницы и каждый охотно приглашал ее в свою команду. В результате Лия выбрала Надю Дорофееву.

По итогам выпуска, в команде DOROFEEVA два новых участника, у Святослава Вакарчука – также два, у Потапа – три, у Оли Поляковой – два и у секретных тренеров Зарицкой и Мацолы два.

Ранее мы рассказывали, что защитник донецкого аэропорта довел тренеров "Голосу країни" до слез.