Дочка Сніжани Єгорової про Антіна Мухарського: Вони з мамою одне одного гідні, не поважаю його

Стася Ровінська заявила, що Антін Мухарський багато брехав, зокрема - про Сніжану Єгорову / Фото: instagram.com/snezha_egorova, Facebook-сторінка Антіна Мухарського,

У 29-річної Стасі Ровінської досить тяжкі стосунки з мамою Сніжаною Єгорвою, яка останні кілька років робить скандальні заяви – то про українську армію, то про Путіна – актриса та телеведуча активно підтримує президента РФ.

Зараз Стася чоловіком та їхніми трьома дітьми перебуває у США, живе у друзів. Із мамою вона не спілкується. Раніше вона неодноразово заявляла, що їй соромно за власну матір. В інтерв'ю Аліні Доротюк Стася розповіла, які у неї стосунки з екс-чоловіком Єгорової, актором та ведучим Антіном Мухарським. Антін також засуджує Єгорову і навіть написав автобіографічну книгу, де описав стосунки зі Сніжаною.

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Мені важко коментувати, що каже Антін, тому що він теж така людина… Не дуже поважаю (його – Ред.), якщо чесно. Говорить одне, робить інше. Вони одне одного гідні. І книга його – наполовину брехня. Більше, ніж наполовину! – заявила Стася.

Антін Мухарський в автобіографії розповів про стосунки зі Сніжаною Єгоровою / Фото: instagram.com/snezha_egorova,

На запитання Аліни, чи правда, що Сніжана Єгорова, як казав Мухарський, зловживала алкоголем, Стася відповіла негативно. Ровінська розповіла, що писала екс-чоловіку мами та цікавилася, навіщо він публічно бреше:

Можу погодитися тільки, що їй не варто його (алкоголь – Ред.) вживати, тому що в неї і так характер не дуже хороший, а коли вона вип'є – це все загострюється. Але назвати її алкоголічкою я, звісно, не можу, це неправда. І коментувати слова Антіна я теж не хочу, тому що в мене були ситуації, коли я йому писала: "Навіщо ти брешеш?", а він мені: "Це війна, дитинко, нічого особистого".

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Раніше Стася Ровінська зізналася, що спілкується з дітьми українською, щоб за кордоном їх не вважали росіянами .