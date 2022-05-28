Дочь Снежаны Егоровой про Антина Мухарского: Они с мамой друг друга достойны, не уважаю его

Стася Ровинская заявила, что Антин Мухарский много врал, в том числе - про Снежану Егорову / Фото: instagram.com/snezha_egorova, Facebook-страница Антина Мухарского, instagram.com/sia_rovinska

У 29-летней Стаси Ровинской довольно тяжелые отношения с мамой Снежаной Егоровой, которая последние несколько лет делает скандальные заявления – то про украинскую армию, то про Путина – актриса и телеведущая активно поддерживает президента РФ.

Сейчас Стася мужем и их тремя детьми находится в США, живет у друзей. С мамой она не общается. Ранее она не раз заявляла, что ей стыдно за собственную мать. В интервью Алине Доротюк Стася рассказала, какие у нее отношения с экс-мужем Егоровой, актером и ведущим Антином Мухарским. Антин также осуждает Егорову и даже написал автобиографическую книгу, в которой описал отношения со Снежаной.

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Мне трудно комментировать, что говорит Антин, потому что он тоже такой человек…Не очень уважаю (его –Ред.), если честно. Говорит одно, делает другое. Они друг друга достойны. И книга его – наполовину все ложь. Больше, чем наполовину! – заявила Стася.

Антин Мухарский в автобиографии рассказал об отношениях со Снежаной Егоровой / Фото: instagram.com/snezha_egorova, instagram.com/antin_mukharskiy

На вопрос Алины, правда ли, что Снежана Егорова, как говорил Мухарский, злоупотребляла алкоголем, Стася ответила отрицательно. Ровинская рассказала, что писала экс-мужу мамы и интересовалась, зачем он публично врет:

Могу согласиться только, что ей не стоит его (алкоголь – Ред.) употреблять, потому что у нее и так характер не очень хороший, а когда она выпьет – это все обостряется. Но назвать ее алкоголичкой я, конечно, не могу, это неправда. И комментировать слова Антина я тоже не хочу, потому что у меня были ситуации, когда я ему писала: "Зачем ты врешь?", а он мне: "Это война, детка, ничего личного".

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Ранее Стася Ровинская призналась, что общается с детьми на украинском, чтобы за рубежом их не считали россиянами.