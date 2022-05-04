Внуки фанатки Путіна Єгорової перейшли на українську мову, щоб у Європі їх не плутали з росіянами

Нащадки української актриси вже розуміють, наскільки важлива мова

Діти актрисы прийняли власне важливе рішення говорити українською мовою

Багато хто через військове вторгнення Росії в Україну не хоче більше мати нічого спільного з росіянами. І це насамперед стосується мови.

Донька Сніжани Єгорової, пропутінської української актриси, яка ганьбить родину своїми висловлюваннями на користь рашистів та Путіна, розповіла про свідоме рішення своїх дітей говорити українською мовою. Діти Стасі Ровінської тепер розмовляють українською, щоб їх у Європі не прийняли за росіян.

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Мої малі в Києві будинки розмовляли переважно російською, хоча у нас у сім'ї дві мови... Але коли ми виїхали за кордон, вони вирішили розмовляти українською, оскільки бояться, що хтось почує, що вони розмовляють російською та подумають, що вони росіяни. А це сором страшенний і не дай Боже,

– сказала Стася, яка раніше просила всіх забути про її матір.

Про це вона повідомила у Instagram-stories.

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знімок екрана з Instagram-stories Ровінської

І з цим дуже багато хто погодиться. Російська війна в Україні стала тією межею, яка тепер є причиною скасування росіян по всьому світу.

Стася Ровінська

Щодо Стасі, вона продовжує публічно засуджувати свою матір за те, що та має проросійську позицію. Також дівчина у соцмережах веде інформаційну боротьбу і на ТБ показує правду про те, що чинить російська армія в Україні.

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Нагадаємо, раніше Володимир Дантес написав пісню для всіх, хто переходить на українську мову.