Дочка Віри Бреженвої написала патріотичний пост українською зі США: "Моє бажання – повернутися додому"

Дочка Віри Брежнєвої написала патріотичний пост українською / Фото: instagram.com/ververa

На своїй сторінці в Instagram дочка Віри Брежнєвої, яка зараз перебуває в Італії, Соня Кіперман опублікувала велике повідомлення на честь свого 21-річчя. Вона назвала Україну "найкращею країною у світі". Зазначимо, що дівчина вже кілька років живе у США.

Мені пощастило зростати тут, навчатися в наших школах і вивчати нашу багату та неймовірну історію. Від творів Шевченка до картин Примаченка, я зростала і закохувалась все більше і більше в Україну та її багатства, захоплюючись нашим мистецтвом та літературою. Ще маленькою я пишалася нашим народом та тим, що я теж українка, – пише Соня.

Соня Кіперман розповіла, як любить Україну / Фото: instagram.com/sonyaxkiperman

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Також Соня написала про біль, який завдала війна. Наразі, за словами доньки Брежнєвої, її головне бажання – повернутися додому та провести час у Києві з сім'єю. Крім цього, Соня закликала всіх фінансово допомогти Україні.

Зазначимо, мамо Соні, Віра Брежнєва неодноразово публічно засуджувала путінський режим та війну у рідній Україні.