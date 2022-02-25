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Віра Брежнєва вимагає зупинити війну в Україні: "Страшно, що такий пі**ець відбувається на очах усього світу"

Анастасія Рогожінська Анастасія Рогожінська Редактор Зірки Сьогодні
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25 лютого, 19:52
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Співачка закликає росіян зупинити війну, адже людське життя – найбільша цінність
Віра Брежнєва виступила проти війни в Україні.
Віра Брежнєва виступила проти війни в Україні. / Фото: instagram.com/ververa

Слідом за Златою Огнєвіч, яка звинуватила російських зірок у дезінформації, висловилась про напад Путіна на Україну Віра Брежнєва.

Співачка звертається до тих людей, які зараз не розуміють як серйозно все те, що відбувається.

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Не розуміють тому, що у них не зібрано тривожну валізку, їхня родина не ночує в бомбосховищі, їхні діти та літні люди не під загрозою. Це неможливо зрозуміти, не почувши вибухи і виття сирен повітряних тривог не в кіно, а наживо. Спробуйте просто уявити, що вулицею їздить військова техніка не для параду, а заряджена справжніми боєприпасами.

Скріншот Instagram

Брежнєва також додала, для того, щоб зрозуміти все це – потрібно повірити:

А повірити у таке страшно! Страшно, що такий пі**ець відбувається прямо зараз, на очах усього світу. І воно відбувається в Україні. Йде війна! Не спеціальна операція, як вам кажуть, не навчання. Це війна! Україна у ваших новинах та Україна у реальному житті – це різні країни. Але згадайте, людське життя – найбільша цінність. Зупиніть війну!

Окремо Віра Брежнєва подякувала всім за підтримку Україні та закликала усіх залишатись людьми.

Скріншот Instagram

Нагадаємо, багато зірок з усього світу підтримують Україну. Зокрема, Потап закликав Росію припинити війну проти України. Також Меган Маркл та принц Гаррі звернулися до світових лідерів через цю ситуацію.

Анастасія Рогожінська
Анастасія Рогожінська Редактор Зірки Сьогодні Більше статей автора
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