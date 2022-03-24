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Викриття Віри Брежнєвої! Співачка зізналася, куди вона насправді втекла з Росії

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24 березня, 15:30
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Зірка не могла спокійно сидіти в країні-агресорці, поки її Батьківщину намагаються зруйнувати російські окупанти
Віра Брежнєва вирушила в Італію після початку російсько-української війни
Віра Брежнєва вирушила в Італію після початку російсько-української війни / Фото: instagram.com/ververa

Українська співачка Віра Брежнєва вже тривалий час жила та працювала в Росії. Але ранок 24 лютого все змінив – РФ напала на Україну і артистка неабяик переживала за свою Батьківщину та рідних і намагалась відкрити очі на правду про війну несвідомим росіянам.

Днями Брежнєва опублікувала інформацію про те, що волонтерить у центрі для допомоги біженцям, а також вона попросила шанувальників приєднатися до роботи організації у Любліні. З цього фанати зробили висновок, що артистка перебуває у Польщі. Втім, як з'ясувалась, знаменитість допомагає біженцям в іншій країні – Італії.

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Я волонтерю в пункті гуманітарної допомоги в Італії, де перебуваю вже майже місяць. Пункти/центри є по всій Європі. Ми всі робимо одну справу. Обіймаю всіх, хто готовий надати будь-яку свою допомогу, всіх, хто допомагає, всіх тих, хто молиться. Ось це називається любов, – написала Брежнєва в Instastories.

Скріншот Instastories

Артистка зауважила, що в Італії волонтери можуть впоратися, тоді як у Польщі завжди потрібна допомога.

До речі, саме в Італії Віра та її чоловік, продюсер Костянтин Меладзе, зіграли весілля у 2015 році. Ймовірно, там пара має власний будинок. Раніше зірка розповідала, що її чоловік перебуває у Києві разом із дітьми від першого шлюбу – там він змушений періодично ховатися у бомбосховищах через обстріли окупантів.

Зазначимо, Віра Брежнєва неодноразово публічно засуджувала путінський режим і війну в рідній Україні. Водночас її колеги, Ані Лорак та Світлана Лобода – мовчать, боячись за свою кар'єру в РФ.

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