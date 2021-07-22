Дочка Заворотнюк показала себе без макіяжу і в домашньому одязі: фото

Анна Заворотнюк частіше публікує знімки, зроблені під час професійних фотосесій – на таких фото, за словами підписників дівчата, вона дуже схожа на свою знамениту маму

Анна Заворотнюк показала себе без макіяжу в домашній обстановці / Фото: instagram.com/anna_zavorotnyuk

Дочка Анастасії Заворотнюк Анна, яка натякнула, що виходить заміж, опублікувала кадри, на яких вона – без макіяжу, укладки і в простомк домашньому одязі спортивного плану.

Зазвичай дівчина ділиться з підписниками в Instagram знімками, на яких вона позує в шикарних вбраннях, з ідеальною зачіскою і яскравим макіяжем. Тому подібні кадри в її соцмережі – рідкість. Анна показала, як вона сидить у себе вдома за ноутбуком і вивчає англійську мову.

Дівчина вбралася в чорний укорочений топ і білі штани. Волосся Заворотнюк-молодша зібрала в пучок.

Анна Заворотнюк показала себе без макіяжу / Фото: instagram.com/anna_zavorotnyuk

У соцмережах Анну дуже часто порівнюють з її зірковою мамою – російською актрисою Анастасією Заворотнюк, яка вже довгий час бореться з онкологічним захворюванням.

Нещодавно дівчина опублікувала чергове фото, на якому схожа на маму як дві краплі води. Шанувальники Анни написали в коментарях їй сотні компліментів і знову порівняли з мамою.

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Анна Заворотнюк / Фото: instagram.com/anna_zavorotnyuk

До слова, не тільки Анна вирішила показати свою натуральну красу. Сьогодні цей тренд дуже популярний в світі, а нещодавно його підтримали українки – їхні портрети без грама ретуші та макіяжу з'явилися на вулицях Києва.

Раніше Анна Заворотнюк публічно зізналася, що вже два роки бореться з клінічною депресією.

Дочки Анастасії Заворотнюк була потрібна допомога психолога – подробиці в сюжеті: