Дочка Заворотнюк показала себе без макіяжу і в домашньому одязі: фото

Анна Заворотнюк показала себе без макіяжу в домашній обстановці / Фото: instagram.com/anna_zavorotnyuk
Дочка Анастасії Заворотнюк Анна, яка натякнула, що виходить заміж, опублікувала кадри, на яких вона – без макіяжу, укладки і в простомк домашньому одязі спортивного плану.
Зазвичай дівчина ділиться з підписниками в Instagram знімками, на яких вона позує в шикарних вбраннях, з ідеальною зачіскою і яскравим макіяжем. Тому подібні кадри в її соцмережі – рідкість. Анна показала, як вона сидить у себе вдома за ноутбуком і вивчає англійську мову.
Дівчина вбралася в чорний укорочений топ і білі штани. Волосся Заворотнюк-молодша зібрала в пучок.
Анна Заворотнюк показала себе без макіяжу / Фото: instagram.com/anna_zavorotnyuk
У соцмережах Анну дуже часто порівнюють з її зірковою мамою – російською актрисою Анастасією Заворотнюк, яка вже довгий час бореться з онкологічним захворюванням.
Нещодавно дівчина опублікувала чергове фото, на якому схожа на маму як дві краплі води. Шанувальники Анни написали в коментарях їй сотні компліментів і знову порівняли з мамою.
Анна Заворотнюк / Фото: instagram.com/anna_zavorotnyuk
До слова, не тільки Анна вирішила показати свою натуральну красу. Сьогодні цей тренд дуже популярний в світі, а нещодавно його підтримали українки – їхні портрети без грама ретуші та макіяжу з'явилися на вулицях Києва.
Раніше Анна Заворотнюк публічно зізналася, що вже два роки бореться з клінічною депресією.
Дочки Анастасії Заворотнюк була потрібна допомога психолога – подробиці в сюжеті:
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