Дочку Заворотнюк розлютило запитання, чи є у її мами шанс вижити

/ Фото: instagram.com/anna_zavorotnyuk

Рідні Анастасії Заворотнюк вважають за краще не обговорювати із ЗМІ здоров'я актриси. Лише зрідка дочка зірки "Моєї прекрасної няні" Ганна у себе в Instagram зачіпає болючу тему.

Оскільки дочка Заворотнюк активно веде соцмережі, її регулярно запитують про маму. Ганна намагається не торкатися цієї теми, але деякі повідомлення вона не може ігнорувати.

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У вашої мами є шанс вижити? Я дуже переживала, — написав хтось із підписників.

Ганна вирішила уїдливо відповісти.

Ось начебто людина зла не бажає, але мізків не вистачає не ставити такі запитання, що ранять. Переживає дуже. Не те, що я.

Скріншот: Instagram

Нагадаємо, Анастасія Заворотнюк уже третій рік бореться з онкологічним захворюванням – в актриси гліобластома. Весь цей час зірку серіалу "Моя прекрасна няня" ніхто не бачив. Відомо, що зараз вона знаходиться у своєму заміському будинку та отримує необхідну допомогу від лікарів.

Раніше Ганна Заворотнюк пояснила, чому вона не показує молодшу сестру.