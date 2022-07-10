Дочки Вікторії та Девіда Бекхем – 11! Як її привітало зіркове сімейство?

Дочці Вікторії та Девіда Бекхема виповнилося 11 років / Фото: Getty Images, instagram.com/victoriabeckham

У сім'ї Бекхемів знову свято. Нещодавно подружня пара святкувала 23 річницю весілля, а сьогодні свій 11-й день народження відзначає їхня дочка Харпер Севен.

З днем народження дівчинку привітали зіркові батьки і брати. Кожен із них поділився пам'ятним фото та відео з Харпер.

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Девід Бекхем опублікував на своїй сторінці в Instagram милі відео з донькою з сімейного архіву. На ній Харпер каже, як любить тата.

З Днем Народження, моя красуня. Сьогодні тобі 11 років, я не можу в це повірити. Ти найкрасивіша маленька дівчинка з найбільшим серцем! Ми так сильно тебе любимо. Улюблений тато, – підписав ролик футболіст.

На фото які опублікувала мама Вікторія, Харпер у свої 11 здається зовсім дорослою. Дівчинка взяла найкраще у своїх знаменитих батьків.

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Вітаємо нашу малютку з 11-річчям! Наймиліша, найдобріша, найкрасивіша душа, яку ми будь-коли могли побажати, ми всі тебе дуже любимо! Цілую, – звернулася до дочки в Instagram Вікторія.

А ось старші брати поділилися кумедними фото із маленькою сестрою. Так, 20-річний Ромео показав кадри з Харпер під час відпочинку на яхті.

З 11-річчям, Харпер Севен, я так тебе люблю і не можу дочекатися, щоб побачити тебе якнайшвидше! – написав Ромео.

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17-річний Круз також доповнив привітання смішною фотографією з Харпер. А також згадав зустріч сестри із Тейлор Свіфт.

Я так тебе люблю і не можу повірити, що ти така доросла, люблю тебе, – підписав фото Круз.

Поки що до привітань у соціальних мережах не встиг приєднатися старший син сімейства Бекхем Бруклін. А також хрещені батьки дівчинки – актриса Єва Лонгорія і співак Марк Ентоні.

Нагадаємо, що таїнство хрещення Харпер проходила разом зі своїм братом Крузом. Тоді дівчинці вже було 8 років, а її братові – 14.

Раніше дружина Брукліна Бекхема звинуватила його зіркових батьків у надмірній суворості.