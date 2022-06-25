Дружина Брукліна Бекхема звинуватила його зіркових батьків у надмірній суворості

Чутки про розбіжності між Вікторією Бекхем та її невісткою Миколою Пельтц ходять уже давно. Подейкують, що екс-учасниця Spice Girls недолюблює молоду дружину сина.
Але, як виявилося, невістці теж є, що сказати матусі Бекхем. У недавньому інтерв'ю журналу Tatler Нікола звинуватила батьків Брукліна в тому, що вони не дозволяли йому розвиватися в бажаному напрямку і чинили тиск.
За словами дівчини, Вікторія та Девід серйозно вплинули на те, що довгий час їхній син займався не кулінарією, як зараз, а фотографією.
Бруклін відчував великий тиск, щоб догодити іншим людям своєю кар'єрою, і йому це не подобалося, – натякнула на батьків чоловіка Нікола.
За словами моделі, зараз велику підтримку Бекхему-молодшому надає її сім'я і за порадами він поспішає до нового тестя, а не до рідного батька.
Я дивлюся, як він дзвонить до мого батька і каже: "Що ви думаєте про це?" Мені подобається дивитися, як він навчається у мого батька, – розповіла Пельтц.
Нагадаємо, нещодавно папараці спіймали Девіда та Вікторію Бекхем під час відпочинку з друзями на яхті у Майамі.
Раніше ми писали, що через місяць після весілля дружина Брукліна Бекхема порівняла свій шлюб із стосунками літнього подружжя.
"Я хочу, щоб вас теж прийшли рятувати, звільняти та "оперувати". Як ви за**али"