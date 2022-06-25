Дружина Брукліна Бекхема звинуватила його зіркових батьків у надмірній суворості

Нікола Пельтц не готова миритися з підвалинами зіркового сімейства. Невістка Вікторії та Девіда Бекхемов без соромів критикує їх методи виховання

Нікола Пельтц розкритикувала Вікторію та Девіда Бекхем / Фото: Getty Images

Чутки про розбіжності між Вікторією Бекхем та її невісткою Миколою Пельтц ходять уже давно. Подейкують, що екс-учасниця Spice Girls недолюблює молоду дружину сина.

Але, як виявилося, невістці теж є, що сказати матусі Бекхем. У недавньому інтерв'ю журналу Tatler Нікола звинуватила батьків Брукліна в тому, що вони не дозволяли йому розвиватися в бажаному напрямку і чинили тиск.

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За словами дівчини, Вікторія та Девід серйозно вплинули на те, що довгий час їхній син займався не кулінарією, як зараз, а фотографією.

Бруклін відчував великий тиск, щоб догодити іншим людям своєю кар'єрою, і йому це не подобалося, – натякнула на батьків чоловіка Нікола.

Бруклін Бекхем та Нікола Пельтц

За словами моделі, зараз велику підтримку Бекхему-молодшому надає її сім'я і за порадами він поспішає до нового тестя, а не до рідного батька.

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Я дивлюся, як він дзвонить до мого батька і каже: "Що ви думаєте про це?" Мені подобається дивитися, як він навчається у мого батька, – розповіла Пельтц.

Нагадаємо, нещодавно папараці спіймали Девіда та Вікторію Бекхем під час відпочинку з друзями на яхті у Майамі.

Раніше ми писали, що через місяць після весілля дружина Брукліна Бекхема порівняла свій шлюб із стосунками літнього подружжя.