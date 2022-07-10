Дочери Виктории и Дэвида Бекхэм – 11! Как ее поздравило звездное семейство?

Дочери Виктории и Дэвида Бекхэма исполнилось 11 лет / Фото: Getty Images, instagram.com/victoriabeckham

В семье Бекхэмов снова праздник. Недавно супружеская пара праздновала 23 годовщину свадьбы, а сегодня свой 11-й день рождения отмечает их дочь Харпер Севен.

С днем рождения малышку поздравили звездные родители и братья. Каждый из них поделился памятным фото и видео с Харпер.

Реклама

Дэвид Бекхэм опубликовал на своей странице в Instagram милую видеозапись с дочерью из семейного архива. На ней Харпер говорит, как любит папу.

С Днем Рождения, моя Красотка. Сегодня тебе 11 лет, я не могу в это поверить. Ты самая красивая маленькая девочка с самым большим сердцем! Мы так сильно тебя любим. Любимый папа, – подписал ролик футболист.

На фото, которые опубликовала мама Виктория, Харпер в свои 11 кажется совсем взрослой. Малышка взяла лучшее у своих знаменитых родителей.

Реклама

Поздравляем нашу малютку с 11-летием!! Самая милая, самая добрая, самая красивая душа, которую мы когда-либо могли пожелать, мы все тебя очень любим! Целую, – обратилась к дочери в Instagram Виктория.

А вот старшие братья поделились забавными фото с маленькой сестрой. Так, 20-летний Ромео показал кадры с Харпер во время отдыха на яхте.

С 11-летием, Харпер Севен, я так тебя люблю и не могу дождаться, чтобы увидеть тебя как можно скорее! – написал Ромео.

Реклама

17-летний Круз тоже дополнил поздравление смешной фотографией с Харпер. А также вспомнил встречу сестры с Тейлор Свифт.

Я так тебя люблю и не могу поверить, что ты такая взрослая, люблю тебя, – подписал подборку фото Круз.

Пока к поздравлениям в социальных сетях не успел присоединиться старший сын семейства Бекхэм Бруклин. А также крестные родители девочки – актриса Ева Лонгория и певец Марк Энтони.

Напомним, что таинство крещения Харпер проходила вместе со своим братом Крузом. Тогда девочке уже было 8 лет, а ее брату – 14.

Ранее жена Бруклина Бекхэма обвинила его звездных родителей в чрезмерной строгости.