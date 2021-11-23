Дольф Лундгрен продюсує фільм про Дольфа Лундгрена

Дольф Лундгрен знімає документальний фільм про себе / Фото: Getty Images

За словами Дольфа Лундгрена, який минулого року одружився на ровесниці своєї дочки, він заплатив високу ціну за свій успіх. Актор наголошує, що мета фільму не показати його велич, а дослідити шлях людини у пошуках самого себе та свого щастя. Лундгрен вважає, що зараз саме час для подібної картини.

Дольф Лундгрен – американський актор шведського походження, режисер, сценарист та продюсер. Має інженерну освіту і цілком міг статися як фахівець хімічного машинобудування. Підробляючи вибивалкою в одному з нічних клубів Сіднея, де тоді навчався на магістра, його помітили американська співачка Грейс Джойс. Вона була вражена фізичними даними хлопця та запропонувала стати її охоронцем.

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Дольф Лундгрен / Фото: Warner Bros. Pictures

Опинившись у Нью-Йорку, Дольф почав пробувати себе у кінематографі та після численних проб отримав роль радянського боксера Івана Драго у фільмі Сильвестра Сталлоне "Роккі 4". Кажуть, Сталлоне наполягав, щоб їхні спаринги на екрані були "по-справжньому". Внаслідок зйомки на якийсь час довелося зупинити – режисера відвезли до лікарні зі зламаними ребрами.

За свою кар'єру Лундгрен зіграв головні ролі у більш ніж 50 фільмах.

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