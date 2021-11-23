Гра у кальмара більше не №1. Новий корейський серіал б'є рекорди Netflix

Жорстокий хорор у жанрі фентезі "Поклик пекла", через добу після виходу, очолив рейтинг кіно-платформи більш ніж у 80 країнах

/ Фото: Netflix

Netflix продовжує випускати корейські серіали після того, як "Гра в кальмара" стала світовим мегахітом. Бо щодо фентезі, в якому з нізвідки з'являються темні істоти, щоб відправити людей у пекло?

Ще один південнокорейський серіал відразу став видимим – він жахливіший і екстремальніший, ніж "Гра в кальмара". За даними аналітиків, "Поклик пекла" зараз найпопулярніший у світі.

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Сюжет розповідає про раптову появу у центрі Сеула трьох гігантських демонів у вигляді диму та попелу, які зі злістю знищують усе, що зустрічається їм на шляху. Вони наближаються до людини, якій надприродний привид передбачив день і годину смерті. Демони розривають його на частини, а потім спалюють.

Большие монстры из пепла уничтожают людей в сериале "Зов ада" / Фото: Netflix

Релігійна секта "Нова правда", яку очолює молодий і харизматичний лідер Чон Джин Су, використовує ситуацію, щоб нав'язати населенню свої погляди. Представники секти переконані, що всі люди – грішники, тому мають шанувати закон божий, інакше на них чекають жахливі покарання.

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По суті, "Новий час" – жорстока група екстремістських фанатиків, лідер якої підбурює своїх послідовників до усунення супротивників. Але, як виявиться, справжні грішники – учасники секти.

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